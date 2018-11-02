Türkiye - ABD ilişkilerinde beklenen iyileşme, TL'yi destekliyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Türk mali piyasaları dünün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamlaması ardından, günün ikinci yarısında bu sefer olumlu anlamda 180 derece ters bir görünüm arz etti

Günün ilk yarısında kaydedilen karamsar seyrin arkasında mali popülizm ile ilgili kaygıların yattığını görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, bir önceki gün Sn. Bakan Albayrak’ın açıkladığı KDV teşviklerinin maliye cephesinde gevşek bir duruşa işaret ederek sıkı para politikası duruşu ile tezat oluşturduğu endişesi ağır basmış, USD/TL kuru 5,46’lı seviyelerden 5,63 seviyesinin üzerine yükselmişti

Dün sabah saatlerinde güne tedirgin bir başlangıç yapan Türk Mali piyasaları, küresel borsalarda esen olumlu rüzgara kapılarak gün içerisinde olumsuzluk ivmesini terk ederek alımlara sahne oldu

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin olumlu gittiğini belirtti ve ay sonunda Çin lideri ile Arjantin’de G20 toplantıları süresince görüşeceğini açıkladı. Bu mesaj, küresel mali piyasaların Kasım ayına olumlu başlamasını beraberinde getirdi

Ekim ayında küresel borsaların belki de son yılları en sert satışına tanıklık etmesi ardından Kasım ayına daha moralli ve iştahlı yapılan başlangıç, içerde olumsuz havanın dağılmasına neden oldu

Günün ilk yarısında 5,65 seviyesine yükselen USD/TRY kuru, günün ikinci yarısında küresel borsaların desteği ve özellikle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarında geri adım atabileceğine ilişkin dedikodu mahiyetinde dolaşan haberler, Türk mali piyasalarında büyük bir iyimserlik yarattı

USD/TRY kuru, günün ikinci yarısında vergi indirimlerinin yarattığı etkiyi tamamen silerek 5,50 seviyesine geri dönerken, asıl büyük hareketin ise kapanışa doğru Borsa İstanbul cephesinde kaydedildiğini görüyoruz. Ana endeks günü % 2,4 artıda tamamlarken, bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlar ile XBANK endeksi günü % 5,9 artışla tamamladı. Özellikle Halk Bank hisselerinin % 6 civarında değer kazanması, akıllara hızlı bir şekilde olumlu senaryoları gelmesine de neden oluyor!

Toparlamak gerekirse, KDV indirim haberi ile sarsılan Türk mali piyasaları, ticaret savaşlarında olumlu bir zemin arındığına yönelik sinyaller dışarda hisse senedi piyasalarında risk iştahını körüklerken, içerde ise Halkbank sorununun çok ufak bir ceza rakamı ile çözümleneceğine ilişkin yeniden yeşeren ümitler, Türk mali piyasalarının günün ikinci yarısında belirgin manada olumluya bir performans kaydetmesine neden oldu

Bu arada, gece saatlerinde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Trump arasında telefon görüşmesi olduğu haberini de okuyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Pazartesi günü Ekim ayı resmi enflasyon rakamlarını açıklayacak. Dün sabah saatlerinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlar (TÜFE’nin eşleniği) Ekim’de % 3,5 artış kaydetti. İTO ile TÜİK verileri arasında Ekim ayında ciddi bir korelasyon var. Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında atılan adımlar nedeniyle Pazartesi günü açıklanacak olan resmi TÜFE enflasyonunun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmekte zorlansak da, İTO verileri, aylık bazda % 2 civarında artış gelebileceğine işaret ediyor

Bugün her ayın ilk Cuması olduğu üzere ABD’de TSİ15:30’da açıklanacak istihdam raporu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Manşet istihdam artışının 190bin kişi, işsizlik oranının ise % 3,7’de kalması bekleniyor. Bu iki kalemden ziyade, piyasa enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ortalama saatlik ücretler (aylık bazda % 0,2 ; yıllık bazda ise % 3,1) verisini daha da yakında takip edecektir. Kuvvetli bir veri seti, FED’in faiz artırımları için elini hızlı tutacağı algısı yaratıp piyasalarda olumsuz bir etki doğurabilir



USD/TRY



Ağustos ayında yaşanan kur depremi ardından 7’li seviyelerde 5,46’ya kadar geri çekilen USD/TRY kurunda, düşüşün devamı için ana katalizör, ABD-Türkiye ilişkilerinin ne yöne everileceği ile paralellik arz ediyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin son dönemlerde politik alamda elde ettiği edinimler (Papaz Brunson, Kaşıkçı olayı) ABD - Suudi Arabistan-Türkiye ekseninde Türkiye’nin elini kuvvetlendirmeye başladı. Bu minvalde, birkaç gün içerisinde devreye girmesi beklenen İran yaptırımlarında ABD’nin 8 ülkeye istisna / muafiyet tanıyacağı haberi (Bloomberg) Türk mali piyasalarında olumlu anlamda etki yaratıyor. Ayrıca, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşü de not etmekte fayda görüyoruz.



USD/TRY kurunda dün sabah yaşanan 5,65 atağının halen daha yeşil düşüş kanalının altında kaldığı ve kurun yeni günde 5,50 seviyesinin hemen altına sarktığını görüyoruz. Yukarda halen daha yeşil çizgiyi takip etmekle birlikte (bugün itibarı ile 5,68-5,70 aralığında), aşağıda 5,46’nın geçilmesi durumunda, düşüş eğilimli seyir devam edebilir.



TL’ye yönelik temkinli iyimser modumuzu koruyoruz.





Kaynak: Reuters





Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı dün 72 dolar ile son iki buçuk ayın en düşük seviyesini geriledi



Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’a yönelik Batı’nın uyguladığı baskı ve Arabistan’ın arzı artırma sözü ile petrol fiyatlarına yaşanan geri çekilme, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’yi hem cari açık hem de enflasyon açısından olumlu desteklemeye başladı





Kaynak: Reuters





İSO Türkiye imalat sanayi PMI endeksi Ekim’de 44.3 oldu



Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sanayi PMI endeksi (satın alma müdürleri endeksi) Ekim ayında 44,3 oldu. Endeks son 7 aydır 50’nin altı kalarak daralmaya işaret ediyor. Yine de, Eylül ayındaki kaydedilen 42,7 seviyesine göre bir Ekim ayında bir miktar yükseliş, son zamanlarda esen panik havasının da azaldığı anlamına geliyor