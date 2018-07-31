Türkiye - ABD gerginliği borsayı kötü etkiliyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Bülten yazmanın zorlaştığı günlerden geçiyoruz

Son zamanların flaş konusu olan ve ABD - Türkiye ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen Rahip Brunson davası, Türk mali piyasaları üzerinde negatif etki kurmaya devam ediyor

TCMB’nin faiz oranlarını yaratılan büyük beklenti ardından değiştirmemesi ile 4,73 – 4,94 hareketine sahne olan USD/TL kuru, Rahip Brunson’ın ev hapsine çıkarılmasına karşı ABD’den gelen sert ve tehditkâr çıkış ardından dün 4,9050 seviyesindeki teknik direnci bir kez daha test etti

Kur cephesinde görülen satıcılı seyre tahvil piyasaları da eşlik etti. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yaklaşık 25 baz puan yükselerek % 18,41 seviyesine yükseldi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ardından yapılan açıklamada “ABD’nin tehdit dili asla kabul edilemez. Stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zarar verecektir” denildi

Rahip Brunson’un avukatı ise ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu. Hakimin ise nasıl bir yönde karar vereceği merak konusu

Öte yandan sabah saatlerinde merakla beklenen Japon MB kararı, piyasaları tedirgin edecek boyutta sonuçlanmadı. Karar ardından 10 yıllık Japonya tahvil faizleri % 0,11 seviyesinden % 0,055 seviyesine kadar geriledi (bakınız grafik)

İçerde ise bugün gözler TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu’nda olacak. Banka’mım mevcut kur ve emtia fiyatlarındaki sıçrayışa paralel, enflasyon tahminlerinde önemli revizyona gideceği bekleniyor

Öte yandan, FED’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği PCE verisi (kişisel harcama ve tüketim) bugün günün ikinci yarısında piyasaların merceğinde olacak. İçerde ise sabah saatlerinde açıklanacak dış ticaret verileri, Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu, Almanya istihdam raporu takip edilebilir

USD/TRY kurunda tehlikeli bir formasyon olarak gördüğümüz ters üçgen formasyonu dikkat çekmeye başladı (bakınız grafik)



USD/TRY kurunda ters üçgene dikkat edelim



USD/TRY cephesinde haber akışının tetiklediği negatif hava kur üzerinde baskı kuruyor. Dün itibarı ile ters üçgenin üst bandın test eden USD/TRY kurunda, ters üçgenin yukardan geçilmesi durumunda (4,9050 üzerinde gecelik kapanış veya 4,92 / 4,94 bandını aşılması) kur üzerinde “patlayıcı” bir etki yaparak teknik manada 5,04 seviyesinin önünü aşabilir. Öte yandan olumlu bir haber akışı ile üçgenin alttan kırılması, kurda yeniden 4,73 seviyelerinin kilidini açabilir.





Kaynak: Reuters





Japonya Merkez Bankası (BOJ) kararı piyasaları tedirgin etmedi



BOJ, politika faizini ve 10 yıllık tahvil faizine ilişkin taahhüdünü sabit bıraktı. Bununla birlikte, karar metninde ufak bir değişiklik göze çarpıyor: Uzun vadeli faizlerinin ekonomik ve finansal gidişata bağlı olarak hareket etmesine müsaade edeceğini belirtti. Her ne kadar alınan bu karar ile para politikasına bir miktar esneklik getirilmiş olsa da, halen daha yürütülmekte olan ultra gevşek para politikasından dönüldüğüne yönelik bir sinyal olarak okunmadı. Karar endişe edilenin aksine küresel piyasalarda satış baskısı kurmadı. BOJ’un likiditeyi kısacağı beklentisi ile yükselen 10 yıllık tahvil faizleri, karar ardından yükselişini geri verdi. Fon akışına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülke para birimleri açısında ise karar nötr hafif de olsa pozitif olarak yorumlayabiliriz.

Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni