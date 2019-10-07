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TurkishBank UK Bankalar ve Fintekleri Buluşturdu

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TurkishBank UK Bankalar ve Fintekleri Buluşturdu
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TürkBankası Grubu’nun Londra’da faaliyet gösteren iştiraki TurkishBank (UK), dünyanın en büyük finans organizasyonu sayılan ve bu yıl ilk kez Londra’da düzenlenen SIBOS’a katılan Türk ve global finans kuruluşları ve finteklere (finansal teknoloji şirketleri) ev sahipliği yaptı.

Londra’nın kalbindeki Mayfair semtindeki TurkishBank UK şubesinin terasında gerçekleşen davette seçkin katılımcılar, finans dünyasının geleceğini tartıştılar. Büyük bir katılımın gerçekleştiği davette, katılımcılar kısa sürede bir çok temas gerçekleştirme imkanı buldular. Saat 18:00’de başlayan davet, yoğun ilgi üzerine saat 23:00’e kadar devam etti.

Hakan Börteçene

Davete gösterilen yüksek ilgi sonrası açıklama yapan TurkishBank UK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene “Bu yoğun ilgi, Türk Finteklerin bize Londra’daki rehberleri olmamız görevini, Global Finteklerin de Türk pazarında aynı görevi bizden bekledikleri mesajını veriyor. İlk aşamada Istanbul’da oluşturacağımız, bilahare Londra’da açmayı düşündüğümüz Fintek ağırlıklı merkezlerin bu amaç için çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Lha

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