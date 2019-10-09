Türk Mali piyasalarının nabzı "sınırda" atıyor

- Ekonomiyi siyasetten ayıramadığımız günlerden geçiyoruz. Ülkemizin bekası ve bütünlüğünün vazgeçilmez, gerisinin teferruat olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun!
- Hafta başından itibaren Suriye sınırına yönelik haber akışı bir tarafta, ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabı üzerinden atmış olduğu dengesiz mesajlar diğer tarafta, Türk mali piyasalarında yankı buldu. Kur şokunu üzerinden kabaca 1 yıl geçmesi ardından, artan jeopolitik riskler ve ABD-Türkiye ilişkilerinde hissedilen gerginlik, TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde satıcılı bir seyre neden oluyor
- Haftaya 5,71 seviyelerinden başlayan USD/TRY kuru, Trrump’ın Papaz Brunson davasında olduğu gibi bir kez daha “yakarım sizi” minvalindeki tweet mesajı ardından teknik bir bölge olan 5,74/5,75 seviyesini hızla geçerek dolu dizgin 5,84/5,85 seviyesine yürüdü
- Dün gün boyu 5,79-5,85 bandında salınan USD/TRY kuru açısından gelgitlerin yaşandığı bir gün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde 5,85 seviyesini zorlayan kur, gerek müşteri kaynaklı kar satışları, gerekse de günün ikinci yarısında alıştığımız üzere hem “sopa” hem “havuç” gösteren Başkan Trump’ın gönül alan ikinci tur tweetleri, kurun 5,85 direncinden dönmesine neden oldu
- Başkan Trump, dün ilk attığı tweet ile Türkiye’nin güçlü bir NATO üyesi olduğu, İdlip’te can kayıplarının önlenmesi için çok çaba sarf ettiğini, geçen sene tutuklu olan Papaz Brunson’u serbest bıraktığı, F-35 uçaklarında önemli bir üretim partneri olduğu ve nihayetinde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 Kasım’da ABD’ye davet ettiğini duyurdu
- Özetle, “kör ile yatan şaşı kalkar” atasözünden hareketle Trump’ın sağı solu belli olmayan duruşunu bir kez daha görmüş olduk. Ne hikmettir ki, dün bültenimizde Trump’tan ziyade ABD Kongresi’nin yaptırım kartını yasallaştırmasından daha çok çekindiğimizi paylaşmıştık
- Türk mali piyasaları, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ardından dün günün büyük bir bölümünü gergin geçirmesi ardından Başkan Trump'ın iki ülke ilişkilerini savunan açıklamaları ile bir nebze de olsa rahatlasa da, gergin havanın korunduğunu görüyoruz
- Trump, Türkiye hakkında dün attığı son tweetinde Kürtleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadıklarını, finansal ve silah yardımına devam ettiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin zaruri olmayan bir çatışmaya girmesi ekonomisi ve son derece kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etki yaratacak" dedi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.