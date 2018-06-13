Türk mali piyasalarının dengesizliği tedirgin ediyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Güzel bir bülten yazmak, ümitli konuşmak, karamsar olmamak için çok çabalıyorum lakin üzülerek Türk mali piyasalarının bir türlü dengeye gelip sakinleşemediğini söylemem gerekiyor

Daha önce de belirttiğim üzere, 222 milyar dolar döviz borcu olan şirketlerin devam eden döviz alımlarına, aylık 4-5 milyar dolar civarında olan cari açık eklenerek devamlı bir döviz talebi yaratıyor

Öte yandan, 165 milyar dolar döviz mevduatı olan Ayşe Teyze henüz % 17-18 seviyelerine yükselen TL faize rağmen döviz bozmaya yönelmemesi, arz talep dengesizliği yaratarak geminin bir yanına yaslanılmasına neden oluyor

Üstüne, devamlı bir şekilde artan tahvil faizleri ve likidite eksikliği ile uzun pozisyonunu hedge etmek için döviz alan yabancı yatırımcı da eklenince, kur cephesinde iyimser hava sadece birkaç gün sürmesi ardından yeniden yerini yükselişe terk ediyor

Ayşe Teyze’nin 4,50 – 4,93 aralığından bile döviz bozdurmada isteksiz kalması, net bir şekilde güven erozyonu yaşandığını anlatıyor

Yukarda da değindiğim üzere, özelikle, geç olmasını kabul etsem de, etkisinin düşük kaldığını kabullensem de, ilacın zamanında verilmemesinin hastalığının ilerlemesi için bir neden olarak görsem de, geç tedbir güç tedbir doğurdu desem de, TCMB’nin nihayetinde kararlı adımlarla piyasa dostu bir çizgiye dönmesi ardından, USD/TL kurunun seçimlere kadar 4,44-4,46 aralığını aşağı yönlü geçebileceğine inanmıştım

Daha doğrusu, en azında seçime kadar TL’nin yavaş da olsa değer kazanmasının kaybetmesine göre daha mantıklı olacağını düşünüyordum

Lakin, dünkü piyasa hareketi beklediğimizin aksi yönünde gerçekleşti. USD/TL kuru hafta başı 4,46 seviyesinin bir kez daha test edip aşağı yönlü geçemeyince ilk etapta 4,55 , devamında ise dün akşam 4,60 seviyesini test etti (faiz artırımı öncesindeki seviyeye döndü)

BİST100 endeksinde kan kaybı dün de korundu. Günü % 1,4 düşüşle tamamlayan endeks 95binli seviyelerine gelirken, son 11 günden kayıp da % 11 oldu

Tahvil cephesinde 2 yıllık tahvilin bileşik faizi %19 seviyesine dayanırken (% 18,97) , 10 yıllık tahvilin bileşik ise % 15,58’e kadar geldi

Yani görüleceği üzere, hem faiz, hem kur, hem de borsa kan kaybediyor!

Bu akşam sonuçlanacak olağan FED FOMC toplantısında 25 baz puan artış beklentisi kesin gibi. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri, enflasyonun son 6 yılın zirvesine ulaştığını gösteriyor

FED’in bu akşamki kararından ziyade, gözler Başkan Powell’in basın toplantısı ve devamında FED üyelerinin ekonomik tahminlerinde olacak. Özetle, yılın geriye kalanına FED’in bir mi iki mi faiz artışı sığdıracağına bakacağız (iki artırım dolar endeksine yarayacaktır)

FED’den sonra ise, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısı önemli olacak gibi görünüyor. Piyasa dedikodularına göre ECB’nin tahvil alımı ile yürüttüğü ultra gevşek para politikasından çıkış için takvim açıklaması bekleniyor

İki önde gelen merkez bankasının kararı öncesinde EUR/USD paritesi yatay bir seyir izliyor

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir kısmında da Türk Lirasındaki gibi benzer bir eğilim var. Her ne kadar şiddeti bize benzemese de, Meksika ve Arjantin Pezosu’da zayıf bir seyir izliyor

Her ne kadar yurtdışında iyimser hava korunsa da, bol para döneminin bitiyor olması ve paranın evine dönmeye başlaması, fon ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ilave baskı kuruyor

USD/TL kurunda aşağıda 4,44 - 4,46 ; yukarda ise 4,64 – 4,66 bandı korunuyor. Bandın bugün üst tarafının zorlanmasını bekliyoruz

Seçime artık günler kala yarın biraz daha seçim senaryolarının üzerinde durmaya çalışacağız

Temkinli tarafta kalmaya devam ediyoruz



FED’den bu akşam faiz artırışı bekliyoruz. Gözler Başkan Powell ve FED üyelerinin ekonomik beklentilerinde olacak



Dün ABD’de açıklanan Mayıs ayı TÜFE enflasyon Şubat 2012’den bu yana (% 2,8) en yüksek seviyesinde açıklandı. Enflasyonda yükseliş, FED’in faiz artırım konusunda elini kuvvetlendiriyor. İşsizliğin % 3,8 ile 18 ayın en dibinde olduğu da not edelim