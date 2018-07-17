Türk mali piyasalarında yüksek kayıplar dikkat çekiyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasalarında son dönemlerde yüksek miktarda değer kayıpları göze çarpıyor

Borsanın lokomotifi olan Bankacılık endeksi (XBANK) yılbaşına nazaran % 37 değer kaybederken, USD/TL cephesinde uzunca bir süredir korunan negatif ayrışman yılbaşına nazaran % 22 seviyelerine ulaştı

Kur ve borsa cephesinde yaşanan negatif havaya elbette tahvil piyasası da eşlik ediyor. 10 yıl vadeli tahvil, yıla % 11’li seviyelerden başlaması ardından % 19 seviyesine yaklaşırken, benzer bir şekilde 2 yıl vadeli tahvil de % 13’den % 21 seviyesine dayandı

Haliyle, elinde sopa ile bekleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ekonomi politikalarının son dönemlerde bozulduğuna dikkat çekerken, yüksek cari açıkla makroekonomik istikrara dair aşağı yönlü risklerin de arttığı uyarısında bulunuyor

Fitch’in Cuma gecesi not ve görünüm indirimi ardından dün sahneye bir diğer rating kuruluşu olan Moody’s çıktı

Moody’s bankaların takipteki kredilerine işaret ederken asıl sorunun takibe düşmeyip de yeniden yapılandırılanlar olduğuna vurgu yaptı. Moody’s’in raporu ardından bankacılık endeksinde değer kayıpları dün daha da şiddetlendi. Son 5 günlük bilanço % 19 değer kaybına işaret ediyor

Borsa İstanbul bankacılık endeksinde dip seviyelere yaklaştık mı? (bakınız grafik)

Türk mali piyasalarındaki yaşanan panik havası her ne kadar dün yerini daha sakin bir seyre terk etse de, genel anlamda huzursuz bir havası egemen olmaya devam ettiğini görüyoruz. Piyasalar yeni kabinenin piyasa dostu söylemlerini bir kademe daha ileriye çekerek söylem dışında daha etkili hamleler bekliyor

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayı merkezi bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Bütçe dengesi 25,6 milyar TL ile tarihin en yüksek ikinci açığını verdi (bakınız grafik)

Dün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Son dönemlerde ilişkilerde yumuşama dikkat çekerken, Reuters’in haberine göre S400 füzeleri yerine Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemleri satılması gündeme geldi

Bu bağlamda 18 Temmuz tarihinde Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li Rahip Brunson davası bir kademe daha önem arz ediyor

Bugüne dönersek, Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi, İngiltere istihdam raporu, ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerine dikkat edeceğiz. TSİ 17:00’de başlayacak FED Başkanı Powell’in Kongre savunması da yakında takip edilebilir



Bütçe gerçekleşmeleri



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini olumlu olarak okumak mümkün değil. Bütçe dengesi Haziran ayında 25,6 milyar TL açık ile tarihi en yüksek ikinci açığını verdi. Her ne kadar, bu rakam, GSYIH’ya oran olarak yüksek olmasa da, son dönemlerde bütçe cephesinde yaşanan bozulma dikkat çekiyor.



USD/TRY



Geride bıraktığımız hafta Asya seansında yaşanan ve psikolojik 5 seviyesine adeta koparak giden USD/TL kuru, son günlerde göreceli olarak yatay bir seyir izliyor. Mavi kesik çizgiler arasında hareket eden kurda yukarda 4,86 aşağıda ise 4,83 seviyelerinin geçtiği yöne doğru bir hareket bekliyoruz. Şimdilik izlemedeyiz.

Borsa İstanbul bankacılık endeksine, günün kuru gürültüsünden kurtularak biraz da uzaktan baktığımızda, son 8 senedeki yaşanan 4 majör düşüş hareketi görülebilir. Aylık grafikler düşüşün korunmaya devam ettiğini gösterse de, bazı indikatörler yavaş yavaş dip oluşumuna işaret ediyor.