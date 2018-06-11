İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

TCMB’nin atmış olduğu kararlı adımlar ardından Türk mali piyasalarında satış baskısı kısmen de olsa dindi. Genel hava durumu parçalı bulutlu olsa da, ara ara güneşin kendisini gösterebileceğini düşünüyoruz

Bu bağlamda, Ramazan Bayramı nedeniyle kısa geçecek haftanın yoğun gündeminde beklenmedik bir durum ile karşılaşmamamız durumunda, USD/TL kurunda aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. 4,46 seviyesinin altında 4,32 seviyesini hedefliyoruz (bakınız grafik)

Çarşamba günü sonuçlanacak FED’in olağan toplantısından beklenen faiz artırımı ise 25 baz puan. Şu anda bu beklenti % 100 fiyatlandığı için piyasa yansıması olmasın beklemiyoruz. Lakin, bundan sonraki süreç ile ilgili yol haritası (yılın geriye kalanında kaç kez faiz artırılacak 1 mi 2 mi) önemli olacaktır

Öte yandan, arife günü, yani Türk Mali piyasalarının yarım gün açık olduğu Perşembe günü, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olağan faiz toplantısını takip edeceğiz.

ECB’nin geçen hafta nabız yoklar gibi piyasaya fısıldadığı tahvil alım programını bitirme yönünde açıklayacağı olası yol haritası, EUR/USD paritesi üzerinde etkili olabilir (uzun vadeli beklentimiz için bakınız grafik)

Dışarda dün sosyal medyayı sallayan G7 zirvesine yönelik fotoğraf kareleri bir yana, gözler yarın Singapur’da düzenlenecek Kuzey Kore – ABD zirvesine çevrildi

İçerde ise bugün TSİ 10:00 TÜİK’in açıklayacağı Türkiye 1. çeyrek büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Büyümenin yıllık bazda % 7’li seviyelerde olması bekleniyor

Öte yandan yine TSİ10:00 TCMB’nin açıklayacağı Nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini takip edeceğiz. Cari dengede 5,3 milyar dolar açık bekleniyor



USD/TL



Türk mali piyasalarının üzerinde halen daha bulutlar dolaşsa da, TCMB’nin TL faiz cazibesini artırdığı bir ortamda, USD/TL kurunda gerilemenin süreceğini tahmin ediyoruz. Kısa vadede 4,4650 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile 4,32’li seviyelerin gündeme gelmesini bekliyoruz.



Oyun planı: Türk Lirası lehine uzun pozisyon açılması durumunda, 4,48 – 4,52 aralığı satış yönünde kollanabilir. Böyle bir durumda, yukarıda 4,5450 seviyesinin “zarar kez”, aşağıda ise 4,3250 seviyesinin “kar al” yönde belirlenmesi mantıklı olacaktır





Kaynak: Reuters



EUR/USD



Kısa vadede oldukça hareketli bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde aşağı yönlü seyir daha ağır bassa da, bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın olağan faiz toplantısı takip edilecektir. Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız hafta, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, tahvil alım programını azaltma / sonlandırma ve bu bağlamda takvim açıklanma yönünde piyasaya adeta dedikodu fısıldadı.



Avrupa Merkez Bankası’nın nabız yoklayan olağan toplantılar öncesinde bu tip çıkışlarına pek çok kez rastladığımız hatırlayalım. Almanya’da enflasyonun yükselişe geçmesi bir tarafta, çevre ülkelerde ve özellikle İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde başka sorunlar yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın işi gerçekten zor.



EUR/USD paritesinde teknik olarak yaklaşırsak, uzun vadeli grafiklerden (aylık) görülebileceği üzere, yukarda 1,24 seviyesinin aşılmaması kaydı ile aşağıda gerileyecek büyük bir alan görülüyor.



Perşembe günü düzenlenecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından yönün daha belirgin olacağını düşünerek şimdilik kenardan izliyoruz.





Kaynak: Reuters





Borsa İstanbul’da düşüş eğilimli seyrin devamı gelebilir



Son 1 senenin en düşük seviyesine gerileyen BIST100 endeksinde, seçimlere kadar düşüş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ara ara tepki yükselişleri yapabileceğini göz ardı etmesek de, FED’in küresel krizden beri saçtığı ve tıkalı kredi kanallarını açmak ve zordaki şirketlere yardımcı olmak niyetini taşıyan trilyonlarca dolar tutarındaki likiditenin (parasal gevşeme) yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başlanması ve paranın adeta evine dönmeye başlayacak olması, ister istemez ciddi anlamda FX borcu olan gelişmekte olan ülkeleri hırpalamaya başladı. FED’in Temmuz – Eylül 2018 arasında aylık 40 milyar dolar bilanço azaltması ardından Ekim 2018’den sonra ise bu tutarın aylık 50 milyar dolar olacağını not edelim.