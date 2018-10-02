Türk Mali piyasalarında iyimser hava sürüyor

Türk mali piyasaları geride bıraktığımız haftayı iyimser bir seyir ile tamamlaması ardından, yeni haftanın ilk gününde de benzer bir eğilim yaşandı

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışı temasları ve beraberinde Amerikan – Türkiye ilişkilerinde gerilim yaratan Rahip’ın serbest bırakılacağı beklentisi, iyimser havanın arkasında yatan ana ateşleyici güç olarak görülüyor

USD/TRY kuru dün bu bağlamda güne 6,05 seviyesinden başlaması ardından TCMB toplantısı ile test ettiği ve uzun bir süredir geçemediği 6,01 seviyesini aşağı yönlü kırarak, gün içinde 5,91 seviyelerine varan bir gerileme kaydetti. EUR/TL kuru 6,86 ; GBP/TL kuru ise 7,66 seviyelerinden işlem gördü

Belli ki, Türk mali piyasalarına yönelik iyimser bir beklenti ile yurtdışı kaynaklı para girişi yaşanıyor. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi % 17,69 seviyesine gerileyerek neredeyse son 2,5 ayın en düşük seviyesini test etti

Benzer bir şekilde, BIST100 endeksi, geride bıraktığımız hafta 100binli seviyelere kadar yükselerek son 3 ayın zirvesine yükselmesi ardından, dün günü % 1,4 oranında düşüşle tamamladı

Borsada bankacılık sektörü öncülüğünde yaşanan düşüşün kokusu akşam saatlerinde çıktı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, 20 Türk Bankasının kredi notunu indirdi, görünümü ise negatifte tuttu

Dün açıklanan veriler, Türkiye ekonomisinin resesyona girdiğini teyit eder mahiyette yorumlandı. İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) açıkladığı satın alma müdürleri endeksi (imalat PMI) 42,7 seviyesine gerileyerek son 9 yılın en düşük seviyesini test etti (bakınız grafik)

Büyümenin öncü göstergesi olan PMI, bizlere önemli ipuçları sunuyor. Hatırlanacağı üzere, Türkiye ekonomisi 2009 yılının ilk çeyreğinde % 14 daralmıştı

Bir yandan resesyon sinyalleri gelmeye devam ederken, diğer taraftan ise enflasyonist sinyallere her yeni gün yenileri ekleniyor. Dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Eylül’de perakende fiyatlar % 4,04 artış kaydetti

Yarın TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon rakamları büyük önem arz ediyor. Piyasa beklentisi aylık % 3,5 artış kaydedileceğine işaret ederken, İTO verisi sonrası % 4’ün üzerinde bir enflasyon bizleri şaşırtmayacaktır

Öte yandan elektrik ve doğalgaza yeniden zam geldi. Elektrik fiyatlarına konutlarda % 8, sanayide ise % 18; doğalgaza ise sırası ile % 9 ve % 18,5 zam geldi

Küresel risk iştahının doludizgin olması, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin bu dönemde pek de işene gelmiyor. Keza Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, 85 dolar seviyesine çıkarak Kasım 2014’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Bir tarafta ekonomik aktivite zayıflarken, öte yanda enflasyonun yuları gitmesinin ekonomi kitaplarında karşılığı stagflasyon olarak karşımıza çıkıyor



İstanbul Sanayi Odası – PMI verisi



Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden olan İstanbul Sanayi Odası (ISO) Satın alma müdürleri endeksi (PMI), büyüme ile daralma arasında kritik seviye olan 50’nin altında kalmaya devam ediyor. Verinin 42,7 seviyesine gerileyerek son 9 yılın en düşük seviyesini test ettiğini görüyoruz