Türk mali piyasaları soluk aldı

Türk mali piyasalarında uzun bir süredir hep karamsar tarafta işlem gören TL ve TL cinsi varlıklar ve negatif cephede kümelenen beklentiler, yerini adeta soluklanmaya terk etti

Türk mali piyasaları dün arzu ettiğimiz bir görünüm sergiledi. Uzun bir süredir hep karamsar tarafta işlem gören TL ve TL cinsi varlıklar ve negatif cephede kümelenen beklentiler, yerini adeta soluklanmaya terk etti

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin yarattığı iyimserlik elbette dün yaşanan iyimserliğin arkasında yatan ana neden idi

Hatırlanacağı üzere, ABD ile Türkiye arasındaki son dönelerde yaşanan ihtilaf ve uzun senelerin getirdiği sıkı bağların gerilmesi, Türk mali piyasalarında deprem etkisi doğurmuş, USD/TL kuru Ağustos ayının ilk 12 günüde, psikolojik 5 seviyesini aşması ile 7,2’li seviyelere kadar yükselerek adeta tüm dünyanın dikkatini çekmişti

Akabinde, TCMB’nin almış olduğu agresif faiz artırım kararı ve bununla birlikte Yeni Ekonomi Programında 2019 yılında büyüme konusunda frene basılacağının anlaşılması ile, gözler bu hafta diplomasi cephesinde yaşanacaklara çevrildi

BM Genel Kurul toplantısına katılmak için ABD’ye giden Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, diplomatik temaslarda bulunarak ABD ile yaşanan ihtilafta buzları eriteceği beklentisi dün Türk mali piyasalarında adeta hissedildi

Güne 6,33 seviyelerinden başlayan USD/TL kuru, günün son işlem saatlerinde 6,16 seviyesine kadar gerilemesi ardından, akşam 19:00 sularından, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklama ile 6,05 seviyesine varan bir gerileme kaydetti

Pompeo’un, Rahip Brunson’un bu ay içerisinde serbest bırakılabileceğini söylemesi, Türk Mali piyasalarına adeta doping etkisi yarattı. İlişkilerin normalleşmesi anlamında olumlu bir adım olarak algılanan bu açıklama ardından TL ve TL cinsi varlıklarda olumlu hava katlandı

USD/TL kuru 6,05 seviyesine kadar gerilerken (gün içinde düşüş % 4’e yaklaştı), Bankacılık endeksi günü % 6,3 oranın etkili bir yükselişle tamamladı (Bankacılık endeksi 13 Eylül PPK toplantısından bu yana yaklaşık % 20 prim yaptı). Bankacılık hisselerine gelen alımların arkasında Bakan Albayrak'ın banka riskleri hususunda çalışma başlatılacağı açıklaması da etkili oldu

Elbette, dün akşamüzeri saatlerinde yaşanan bu iyimser tablonun gece geç saatlerde yerini bir miktar düzeltmeye terk ettiğini görüyoruz. Pompeo’nun açıklamalarının bir niyet beyanı olduğunun anlaşılması ve akabinde, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın düzenlediği resepsiyona katılmaması bir nebze de olsun olumsuz karşılandı

Yine de, BM Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelerin sürdüğü unutulmamalıdır. Kapalı kapılar arkasında devam eden pek çok görüşme aynı zamanda yatırımcılar ile de devam ediyor. Piyasaları daha da heyecanlandıracak unsur ise olası bir Erdoğan - Trump görüşmesi olacaktır

Bugün ABD Merkez Bankası’nın (FED) olağan FOMC toplantısı başlıyor. FED’in politika faizini 25 baz puan artırarak % 2 – 2,25 bandına yükseltmesi bekleniyor. Yarın gece saatlerinde gelecek karar ile birlikte yayımlanacak tahminler ve Başkan Powell'in basın toplantısı, faiz kararından daha fazla önemle takip edilecektir

Yukardaki satır başlarından da anlaşılacağı üzere, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin kısa vadede iyimser bir hava getirdiğini görüyoruz. Bu havanın kalıcı olması için elbette atılması gereken pek çok adım var. Lakin, yukarda da değindiğimiz üzere, 5 seviyesinden 7,23 seviyesine 12 günde giden USD/TL kurunda, diplomatik ilişkilerin normalleşmeye başlaması durumunda, aşağıda düzeltme için büyük bir boşluk görünüyor. TCMB toplantısı ardından test edilen 6,01 seviyesinin kırılması durumunda ilk etapta 5,70 akabinde ise psikolojik 5 seviyesine kadar gerilemenin devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz (bakınız grafikler)

Bugün içeride Hazine'nin tahvil ihracı; dışarıda ise ABD’de tüketici güveni takip edilecek



USD/TRY



Dün akşamüzeri formasyon gereği üçgenin dışına çıkarak (3 numara mor) 6,05 seviyesini test eden USD/TL kuru, gece geç saatlerde yeniden üçgenin içine girerek 6,16 seviyelerine kadar yükseldi. Teknik manada, üçgenin alttan kırılması ve gecelik kapanışının da bunu desteklemesi durumunda (belki 6,01 seviyesini de, TCMB kararı ardından test edilen en düşük seviye, dikkat etmek gerekiyor) 5,70 seviyesinin önünün açılacağını düşünüyoruz.



Madalyonun diğer tarafında ise, üçgenin yukardan kırılması durumunda, yani 6,2850 seviyesinin aşılması durumunda, yukarı yönlü isteğin yeniden oluşacağını düşünüyoruz.





Kaynak: Reuters





4 Saatlik Grafik





Kaynak: Reuters





Reel Kesim güven endeksi



Her ne kadar Türk mali piyasaları günü ılımlı tamamlasa da, reel sektörden gelen sinyallerin biraz karamsar tarafta kaldığını not etmek gerekiyor. Piyasaların riskleri önden fiyatladığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, reel kesim güven endeksi Eylül ayından bir önceki aya göre 6,8 puan azalarak 89,6 seviyesine geriledi. Bu seviye 2009 yılı başından bu yana görülen en düşük rakam.