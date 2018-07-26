Türk mali piyasaları bir iniyor bir çıkıyor

Türk mali piyasalarında “tahterevalli” misali görünüm devam ediyor

Sn. Bakan Albayrak’ın piyasa dostu söylemleri ile taçlanan ve 100 baz puan faiz artırımı fiyatlanan TCMB’nin olağan PPK toplantısında çıkan “pas geçtim” kararı, tabir caizse Türk mali piyasalarında genele yayılan bir satış baskısı kurmuş, “soğuk duş etkisi” yaratmıştı

TCMB kararı ardından alıştığımız kafa karışıklığı ile dünkü güne kararsız bir şekilde başlayan Türk mali piyasaları, günün ikinci yarısında adeta coştu!

ABD - Türkiye arasından diplomatik gerginliğe neden olan Papaz Brunson davasından dün çıkan olumlu yönde karar (tahliye ve ev hapsi), gergin olan ilişkilerde yumuşama beklentisini ateşleyerek, Türk mali piyasalarında alımları destekledi

Öyle ki, İran yaptırımları konusunda sıkıntılı bir süreçten geçen Halkbank hisseleri dün günün ikinci yarısında % 15’e varan yükseliş kaydetti!

TCMB kararı ardından 4,73’den 4,94’e fırlayan USD/TL kuru, Brunson haberi ardından hızla 4,81 seviyesine kadar geriledi. Benzer bir şekilde % 3 düşen BIST100 ana endeksi ve % 6 gerileyen bankacılık endeksi kayıplarının tümünü telafi etti

En sevindirici olanı da, TCMB’nin faiz artırmadığı günde % 1 yükselen 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, benzer bir şekilde yükselişin tamamını geri verdi

Rahip kararını, uzun bir süredir felaket senaryoları çizilen Türk mali piyasalarında olumluluk anlamında bir kıvılcım olarak görmek gerekiyor. Öyle ki, aşırı ucuzlayan TL ve TL cinsi finansal varlıklar, dün atılan olumlu adım ile yatırımcı ilgisini yeniden uyandırdı

Özetlemek gerekirse, TCMB’nin yarattığı hayal kırıklığını, Papaz Brunson haberi, ABD - Türkiye arasında bozulan diplomatik bağların tamiri anlamında önemli bir adım olarak görülerek tamir etti

Bu bağlamda, Türk mali piyasalarında dün oldukça iyimser bir eğilim kaydetti. Elbette, Papaz Brunson tahliyesini önemsemek ve diplomatik ilişkiler bakış açısı ile iyi olarak okumak gerekiyor

Dahası, iyimser haberlere ihtiyaç duyan Türk mali piyasalarının, bu tip kıvılcım etkisi yaratan haberler ile ucuz olduğu hatırlanarak kuvvetli alımlar ile karşılanıyor. Demek ki, TL kısa pozisyonların kapanması için daha da iyimser haberlere ihtiyacımız var

Ancak, Brunson kararı ile sorunların çözüme ulaştığını sanmak büyük bir hayalcilik olacaktır. Şu anda arzulanan tek şey, kolların ekonomi vizyonu ile piyasa dostu bir şekilde sıvanmasıdır. Ekonomik anlamda yapılması gerekenler, ajandamız, oldukça kalabalık

Dün Türk mali piyasalarının kapanış ile 4,82 seviyelerine kadar gerileyen USD/TL kuru, gece geç saatlerde Trump - Juncker görüşmesinin ardından 4,77’li seviyelere kadar geriledi. ABD ile AB’nin sanayi mallarında vergileri indirme hususunda anlaşmaya varması küresel mali piyasaları olumlu etkiledi

Bu sabah saatlerinde kurun yeniden 4,82 seviyelerde işlem gördüğüne şahit oluyoruz

Bugüne dönüğümüzde, gündemin ilk sırasında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olağan faiz toplantısı var. Başkan Draghi’nin basın açıklamasını yakından takip edeceğiz

EUR/USD paritesini, temelde faiz farkları argümanımız ile EUR lehine beğenemesek de, teknik grafik EUR’da yükseliş yaşanabileceğine ışık tutuyor (bakınız grafik)

ECB kararı yanı sıra, ABD’de dayanıklı tüketim mali siparişleri ve ABD - Çin ticari korumacılık adım günün geriye kalanında takip edilecek



USD/TRY



Papaz Brunson’un yarattığı iyimserlik ve akabinde Trump-Junker görüşmesinin yarattığı iyimserlik ile 4,77 seviyelerini gece geç saatlerde test eden USD/TL kuru, sabah saatlerinde yeniden 4,82 seviyelerine yükseldi. Teknik manada 4,9050 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış görmeden kurun 4,7350 – 4,9050 arasında yön aramaya devam edeceğini düşünüyoruz. 4,7350 altı veya 4,9050 üzerinde gecelik kapanış, geçildiği yöne doğru hareketin ivme kazanmasına neden olacaktır



Kaynak: Reuters





EUR/USD



Temel argümanımız, ABD – AB arasındaki faiz makası, bilanço daralması gibi faktörlerden ötürü EUR negatif olsa da, Trump’ın belirsiz politikaları ve güçlü ABD dolarından şikayet etmesi nedeniyle EUR’da yükseliş ihtimalini göz ardı etmek istemiyoruz.



ABD – AB Faiz Makası ve Bilanço Büyüklükleri

EUR/USD paritesinde 1,1750 üzerine atabilmesi durumunda, yukarda 1,1790 ve 1,1850 seviyelerini takip edeceğiz. Fiyat aşağıya giderken, güç göstergesinin ise (RSI) yukarı gittiğini görüyoruz. Bu tip uyuşmazlıklar önemle takip edilmelidir.