Türk Lirası ralli için "start" çizgisinde hazır mı bekliyor?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Haftanın sonuna geldik. Kısaca hatırlayalım. Haftaya 5,74 seviyelerinden başlayan USD/TRY kuru, dün ön plana çıkardığımız 5,65 seviyesine kadar gün içinde geriledi
- TL’nin değer kazancının arkasında, ABD’nin Türkiye’ye ticaret anlaşması kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de içeren bir paket önereceği haberi ile TCMB cephesinden gelen ve yüreklere su serpen haberin yattığını düşünüyoruz
- Öte yandan, küresel ortamın göreceli sakin seyri, halen daha ciddi bir faiz cazibesi sunan TL varlıkları da ön plana çıkardığı bir gerçek. Not etmek gerekir ki, Borsa İstanbul değerleme anlamında ucuz ve TL ve TL cinsi varlıklarda yabancı pozisyonlanması oldukça zayıf
- Nerden mi biliyoruz? Dün TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistikleri raporu, yurtdışı yerleşiklerin TL ve TL cinsi varlıklara olan talebini gösteriyor. Buna göre, 20 Eylül ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin TL varlıklarında önemli bir değişim göremedik. Hisse senetlerinden 33,4 milyon dolar çıkarken, devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör tahvillerinden ise 10,4 milyon dolar çıkmış. Bu rakamlar ile bir önceki haftaya göre yaklaşık 44 milyon dolar, TL varlıklarda azalma görüyoruz. Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisiz kalmaya devam ettiklerini not etmek gerekiyor. Yılbaşından bu yana toplam çıkış 1,8 milyar dolar olmuş (bakınız grafik)
- Anlizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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