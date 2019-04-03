Türk Lirası'nın oynaklık oranı Bitcoin'i geçti

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.

Türk mali piyasalarında dalga boyunun yüksek seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir tarafta Rusya’dan alınacak S400 hava savunma füzeleri karşısında ABD ve Nato’nun olası tepkisi hatta yaptırım tehditleri, içerde ise yurtiçi yerleşiklerin bitmek bilmeyen döviz talebi , dalga boyunun yüksek seyretmesinde yegane ana faktörler olarak ön plana çıkıyor

seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir tarafta hava savunma füzeleri karşısında yaptırım tehditleri, içerde ise , dalga boyunun yüksek seyretmesinde yegane ana faktörler olarak ön plana çıkıyor Yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılabilecek genişlemeci adımlar; yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon ; Türk insanın hafta sonu yapılan seçimde karar vermesinde büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz

; Türk insanın hafta sonu yapılan seçimde karar vermesinde büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz Sığ siyaset bilgimiz ve elbette edindiğimiz izlenim, Millet İttifakı’nın büyük şehirleri elde ettiği başarı ile Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan ve oranı %60 olan şehirlerde söz sahibi olacak . Oyların dağılımında, üniversite mezunu işsizlerin artması, mutfağa düşen enflasyon ateşi ve siyasette çok sesliliğin azalmasının büyük şehirlerde iktidar partisine oy kaybettirdiği ; güney doğu cephesinde ise, iktidar partisinin götürdüğü hizmet nedeniyle gücünü koruduğunu not etmek gerekiyor

ile Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan ve oranı . Oyların dağılımında, ; güney doğu cephesinde ise, iktidar partisinin götürdüğü hizmet nedeniyle gücünü koruduğunu not etmek gerekiyor Dün açıklanan verilere bakarsak, Otomotiv Distribütörleri Derneğine göre (ODD) Mart ayında satılan araç sayısı, son 9 senenin Mart ortalamasının altında kaldı . Bir önceki senenin aynı ayına nazaran, araç satışlarının %35,53 azaldığını not etmek gerekiyor. Sektörde Ekim 2018’de görülen çöküş ardından bir nebze de olsun iyileşme görülürken, ekonomik aktivitenin zayıf seyrini koruduğunu not etmek gerekiyor (bakınız grafik)

. Bir önceki senenin aynı ayına nazaran, araç satışlarının %35,53 azaldığını not etmek gerekiyor. Sektörde Ekim 2018’de görülen çöküş ardından bir nebze de olsun iyileşme görülürken, ekonomik aktivitenin zayıf seyrini koruduğunu not etmek gerekiyor (bakınız grafik) TCMB verilerine göre, finansal kesimi dışındaki firmaların (reel sektörün) net döviz açık pozisyonu Ocak ayında da azalarak (194,5 milyar dolar) Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi . Kur şokunun reel sektör bilançoları üzerinde yarattığı tahribatı bültenimizde pek çok kez ele aldık. Döviz borcunun azalıyor olmasını, iyi bir gelişme olarak okuyoruz (bakınız grafik)

. Kur şokunun reel sektör bilançoları üzerinde yarattığı tahribatı bültenimizde pek çok kez ele aldık. Döviz borcunun azalıyor olmasını, iyi bir gelişme olarak okuyoruz (bakınız grafik) USD/TRY kuru dün akşam saatlerinde oldukça sert bir satış baskısı ile karşı karşıya kalarak 5,68 seviyesine kadar yükselmesi ardından bu sabah 5,58 seviyelerine geri çekildi. TL’nin oynaklık oranı Bitcoin’i geçmiş durumda

kuru dün akşam saatlerinde oldukça sert bir satış baskısı ile karşı karşıya kalarak 5,68 seviyesine kadar yükselmesi ardından bu sabah 5,58 seviyelerine geri çekildi. TL’nin oynaklık oranı Bitcoin’i geçmiş durumda Hazır Bitcoin’den söz etmişken, uzun bir süredir koruduğu sessizliğini bozan Bitcoin, son bir senenin en büyük günlük artışını kaydederek ani bir sıçrayış ile dün 5,000 dolar üzerine yükseldi

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