Türk Lirası'nın oynaklık oranı 2014 yılındaki seviyelere geriledi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük analizi şöyle:
- Dün Davos’ta konuşan TCMB Başkanı Uysal, Banka’nın 2019 yılında önemli bir manevra alanı yakaladığını, önden yüklemeli olarak gerçekleştirdikleri 1200 baz puan faiz indirimi ardından, Ocak ayında da, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ölçülü bir adım daha izin verdiğini belirtti.
- Uysal, bundan sonra atılacak adımların, açıklanacak verilere bağımlı olacağını, enflasyonun 2020 ilk çeyreğinde yüksek seyredebileceğini, reel getirinin beklenen enflasyon dikkate alındığında pozitif seyretmesinin öngörüldüğünün altını çizdi.
- Enflasyonda tek haneli seviyelerin yıl ortasında görülebileceğinin de söyleyen Başkan Uysal, bunda sonraki adımların ince ayar niteliğinde ve ölçülü olabileceğini söyledi. Başkanını açıklamalarından, enflasyonun müsaade etmesi durumunda, Banka’nın faizi tek haneye indirme hedefinde olduğunu görüyoruz.
- Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, Türk Lirası’nın dalga boyu 2014 yılındaki seviyelere dönerken, dün gün içerisinde 5,9150 – 5,9450 dar bandında salınan USD/TRY kuru, adeta son dönemlerdeki sakinliği haykırıyor.
- Son günlerde olduğunun aksine, dün Borsa İstanbul 100 endeksi gün içinde 124bin seviyesinin üzerine yükselerek TL bazında yeni bir zirveye imza atmasına rağmen rekor seviyelerde tutunamadı. BIST100 ana endeksinin yılbaşında bu yana yatırımcısına kabaca %9 kazandırdığını not edelim. Borsanın TL bazında ucuz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
- TCMB’nin faiz indirimleri ve beraberinde döviz kurlarındaki istikrarlı seyrin de etkisiyle, tahvil piyasasında gösterge faiz dün günü %10,30 ile yatay kapatırken, 10 yıl vadeli tahvil getirilerinde düşüş eğilimli seyir devam ediyor. 10 yıl vadeli tahvilde son iki günde toplam 30 baz puan azalan getiriler ile Eylül 2017’den bu yana en düşük seviye olan %10,72 test edildi.
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