Türk Lirası'nın değer kaybı hızlandı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse tümünün değer kazandığı dünkü günde, Türk Lirası şiddetli satış baskısına maruz kalarak negatif ayrıştı
- Gündüz hızlanan yukarı yönlü hareket, gece seansında “bir gece ansızın gelebilirim” likiditenin düşük seyrettiği Asya piyasalarında daha da şiddetli bir hal aldı
- Asya seansında, Türk Lirası’na yönelik atak tarzında gelişen sabaha karşı hareket ile, USD/TL kuru (Reuters platformuna göre) 4,8450 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti (GBP/TL 6,44 ; EUR/TL 5,65)
- Alışların kuvvetli, satışların ürkek ve cılız kalması, dahası Türkiye’ye yönelik kaleme alınan olumsuz tonda Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından ve yabacı bankalardan raporlar, yatırımcıları geminin bir tarafına yaslanmaya yöneltti
- Likiditenin olmadığı bir zaman diliminde, dün gece yarısından sonra yaşanan bu yükselişin (“flash crash”) oldukça kaygı verici olduğunu söylemek gerekiyor. Büyük bir üzüntü içinde kaleme alıyorum lakin Çarşamba’nın gelişi biraz da belli idi
- TCMB’nin geçen hafta gerekeni yapacağım çıkışı ardından ortaya çıkmaması, döviz piyasasında alıcıları daha da cesaretlendirmeye başladı
- TL’deki keskin değer kaybına karşı (yılbaşına nazaran % 23’e ulaştı ; en çok Arjantin Pezosu değer kaybetti % 30) TCMB’nin hiçbir adım atmaması ve sessizliği dikkat çekici
- Her seçişin bir vazgeçiş olduğunu unutmamak gerekiyor. Acil’e gelen kanamalı hastaya ilk ve en hızlı tedaviyi yapacak doktorun bir türlü gelmemesi, TCMB’nin sessizliğin koruması, veya müdahale etmemek istemesi, daha basit bir yaklaşımla kurun başının boş bırakılması, hareketin daha da kontrolden çıkma riskini doğurabilir
- Kura karşı spekülatif bir atak olduğu ve müdahale etmemek gerektiği yönünde bir görüşe de katılmadığımı belirtmek isterim. Kurun ithal fiyatlar üzerinde enflasyon geçiskenliği yaratıp dönüp dolaşıp ekonomik dengeleri yeniden sarsacağını görmezden gelmemek gerekiyor
- TCMB’nin erken zamanda yapacağı bir müdahalenin boyutu ile geç kalınması durumunda yapılacak müdahalenin maliyetinin her geçen gün tırmandığının altının çizmek gerekiyor
- Daha da geç kalınması durumunda, 222.7 milyar net döviz açık pozisyonu olan özel sektörün bu fırtınaya daha ne kadar göğüs gerebileceğini kestiremiyoruz
- Büyük resimde, artan öngörüsüzlük, makro ve mikro ekonomik tabloda daha da büyük bir tahribata neden olabilir
- Bültenimizin büyük bir kısmını haliyle sıcak gündem ve Türkiye piyasalarında yaşanan gelişmeler tutuyor. Küresel piyasalarda ise, sakin bir seyir yaşandığını not etmek gerekiyor
- Bugünün veri gündeminde tüm dünyada açıklanacak PMI rakamları; Türkiye’de tüketici güveni; İngiltere’de TÜFE enflasyonu; ABD’de konut satışları var