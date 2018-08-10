Türk Lirası keşfedilmemiş sularda

Türk mali piyasaları, son günlerde keşfedilmemiş sularda savrulmaya devam ediyor ABD’ye giden heyetin uzlaşı olmaksızın döndüğüne ilişkin haberler (kaynak: WSJ) Türk mali piyasalarını derinden etkiledi

USD/TRY kuru dün güne 5,30 seviyesinden başlaması ardından kuzeye dolu dizgin giderek bu sabah erken saatlerde 6 seviyesinin üzerine yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Sn. Albayrak yeni ekonomi modelinin bugün açıklanacağını açıkladı. Dün Reuters’e yansıyan haberlere göre, paketin detaylarında kamuda tasarrufların ön plana çıkarılacağı, bütçe açığının sınırlandırılacağı, cari işlemler açığının aşağı çekileceği, göreceli olarak daha makul bir büyüme hedefleneceğini görüyoruz

Söylemler başlık anlamında kulağa hoş gelse de, fiiline nasıl uygulanacağı ve tutarlılığı hususlarına ilişkin soru işaretleri piyasalarda sancılı seyrin devam etmesine maalesef neden oluyor

Kurun artık parabolik bir seyir alması ve nasıl olmasa herhangi bir müdahale gelmeyeceği beklentisi ile kendi kendini besleyen bir sürece dönüştü

Para politikası yeterince sıkı olmaması (enflasyon % 15,85 ; TCMB politika faizi % 17,75 , 2 yıllık tahvil % 23) ve bunun yanı sıra maliye politikasının neredeyse 1 yılı aşkın bir dönemdir müthiş bir şekilde gevşek seyretmesi, Türkiye ekonomisinin şu anda içinde bulunduğu durumu anlatıyor: Makroekonomik dengesizlikler ve bunlarla baş etmek için yetersiz politikalar

Basit bir anlatımla, ekonomiyi potansiyelin üzerinde büyütme isteği, sonuç itibarı ile çok süratli giden bir arabanın su kaynatmasına eşdeğerdir

Çok güç seviyelerin görülmesi, çok daha yüksek seviyelerin görülme ihtimalini de gündeme getiriyor. Kuru yukarı iten nedenler arasında makroekonomik sorunlar baş rol oynasa da, ABD ile yaşanan kriz ve beraberinde dün Fitch’ten gelen not indirim uyarısı da not edilmelidir

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarını da not etmek gerekiyor: “Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var.”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bugün TSI11.00’de açıklayacağı “yeni ekonomik modeli” yakından takip edeceğiz

Türkiye ekonomisi için kaleme alınan yurtdışı raporlarda “sudden stop = ani duruş” riskinin son günlerde gündeme taşındığını görüyor. Türkiye’nin bütün olarak 231 milyar dolar varlık ; 633 milyar dolar borcu olduğu düşünülürse, 400 milyar dolar net döviz yükümlülüğüne karşı kurun keşfedilememiş sularda gezinmesi, şirket bilançoları için ağır tahribat anlamına geliyor. Makro çerçevede ise, kurun yaratacağı enflasyon geçişkenliği ve ekonomik durgunluk, stagflasyon yaşanma riski hızla artıyor

Günün veri takviminde TSİ10.00’da açıklanacak ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecektir

ABD Doları küresel bazda değer kazanıyor. DXY (Dolar endeksi) 96 seviyesini ile son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün ABD'de açıklanacak olan TÜFE enflasyonu önemle takip edilecektir



USD/TRY kurunda keşfedilmemiş sularda geziyoruz



USD/TRY kuru artık sağlıksız seviyelerde işlem görüyor. Döviz piyasasında likiditenin kuruması ile istenmeyen seviyelerdeyiz



EUR/USD paritesinde beklediğimiz 1,1520 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Hareket sertleşecektir. Hedef 1,1250



ABD Doları küresel bazda değer kazanıyor. DXY (Dolar endeksi) 96 ile son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. EUR/USD paritesinde uzunca bir süredir beklediğimiz 1,1520 seviyesi kırıldı. Teknik anlamda 1,1250 seviyesini hedefliyoruz.