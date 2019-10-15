Türk Lirası: İki arada bir “nehirde”

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nın günlük piyasa değerlendirmesi şöyle:
- Dün ufak çaplı bir migren atağı ile bültenimizi yazamadık. Bu sabah da ağrı ile mücadeleye devam etsem de, geçen haftayı toparlayarak kolları sıvayalım
- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin kuzeyinde ve Fırat’ın doğusunda destan yazarken, içerde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısını takip ederek yakın dönemin yol haritasını anlamaya çalıştık
- Suriye’nin kuzeyi ve Fırat nehrinin doğusunu içeren ve Tel Abyad ile Resulayn bölgesi arasındaki kabaca 118 km ile 30-35 km derinliğe sahip alanda kurulacak güvenli bölge (turuncu taralı alan) ardından Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında 13 Kasım tarihlerinde yapılacak görüşmenin bekleneceğini düşünüyoruz.
- Meşru müdafaa hakkını kullanan ve sınır güvenliği için harekete geçen Türkiye’nin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınar’ı hareketini siyasi (küresel) arenada anlamayan ülkelerden gelen karşı duruş her geçen gün arttığını görüyoruz
- Filistin, Arap Birliği ve İran ardından Finlandiya, Norveç ve Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını durdurduklarını, ABD cephesinin ise yaptırım kartının hazır olduğunu ancak henüz devreye alınmadığını görüyoruz
- Özellikle, bu kadar zamandır Türkiye’nin yanından bir duruş sergileyen Başkan Trump’ın, ABD iç siyasetinden gelen baskılara daha fazla direnmeye mecalinin kalmadığını anlıyoruz
- Dün günün ikinci yarısında Başkan Trump, 200 yıldır savaşan Türk ile Kürt’ün arasına girmeyecekleri, NATO üyesi Türkiye ile savaşmayacaklarını ancak Türkiye’ye büyük yaptırımların gelmekte olduğunu söyledi
- Geçen hafta ABD Senatörlerinden Lindsey Graham’ın hazırladığı yaptırım teklifine ilave olarak sayıları artan yaptırım taleplerinin de masada olduğunu duyuyoruz
- Trump’ın Hazine Bakanı Mnuchin’e Türkiye’ye yaptırım uygulaması için genel yetki verdiğini, Mnuchin’in henüz yaptırımları devreye almadığını ama Bloomberg haberine göre Türkiye’nin dolar ile ilgili işlemlerini durduracak ölçüde bir yaptırma hazırlandıklarını okuyor ve duyuyoruz
- ABD Senatosunda bekleyen yaptırımların yasalaşması durumunda, TL ve TL cinsi varlıkları sert bir satış dalgasının beklediğini not etmek gerekiyor (umarım yanılıyoruzdur)
- Lakin dün gece Başkan Trump’ın kişisel Twitter hesabından vermiş olduğu olası yaptırımlar yönelik mesajın boyutunun şimdilik korkulacak düzeyde olmadığını not etmek gerekiyor
- Analizin devamı için aşağısaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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