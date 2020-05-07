Türk Lirası için bundan sonrası keşfedilmemiş sular

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel çapta izolasyonların kademeli olarak gevşetileceği, merkez bankalarının süregelen desteği ve petrol fiyatlarının dipten dönüş sinyalleri sergilemesi, küresel piyasalarda temkinli de olsa bir iyimserlik yarattı.
- İçerde ise gergin hava korunuyor. Dün güne, BDDK'nın gece almış olduğu karar ile başladık: BDDK, döviz talebinin yabancı yatırımcılar tarafından geldiğini düşünerek spekülatif atağa karşı oyun daraltıcı bir önlem aldı.
- Döviz talebinin içerden mi dışardan mı geldiğini yorumlayacak kadar bilgimiz olmadığına göre, konuya iktisat teorisi üzerinde yaklaşmakta fayda görüyoruz.
- Üniversitede bize öğretilen Mundell-Fleming modeline göre (temel iktisat teorisi), sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide, hem faizi hem de döviz kurunu kontrol etmek mümkün değildir.
- İmkansız üçleme olarak da (trilemma) bilenen bu teoriye göre, faiz oranını sert düşürürseniz, piyasada belirlenen döviz kuru yukarı yönlü sert tepki verir veya döviz kurunu kontrol etmek isterseniz piyasada belirlenen faiz oranı sert bir tepki verir. Ama hem kuru hem de faizi aynı anda kontrol edemezsiniz.
- Türkiye örneğinde, TCMB son 11 toplantısında faiz oranını 1525 baz puan düşürerek %24’den %8,75 seviyesine çekerken, kamu bankaları da, kurun yükselişini frenlemek adına, döviz piyasasında boy gösterdiğini pek çok saygın haber kaynağından okuyoruz.
- Gelinen noktada, sermaye hareketlerinin serbest, faiz oranının otorite tarafından, kurun ise piyasada serbest belirlendiği bir ortamda, USD/TRY kuru 8 gün boyunca psikolojik 7 seviyesinde verdiği mücadeleyi (piyasa) kazanarak dün 7,20 seviyesini de aştı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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