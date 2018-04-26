Türk Lirası dün değer kazananlar arasındaydı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün küresel mali piyasalar, ABD Doları’nın piyasa faizi olan 10 yıllık tahvil faizinin % 3,03 seviyesini yükselmesi ile (2014’den bu yana en yüksek seviye) genel olarak satıcılı bir gün geçirdi

ile (2014’den bu yana en yüksek seviye) genel olarak satıcılı bir gün geçirdi Gelişmekte olan ülke para birimlerinin top yekun baskı altında kaldığı günde, TCMB’nin faiz adımı , TL’nin dolar karşısında günün en iyi performans gösteren para birimi olmasını sağladı

baskı altında kaldığı günde, , TL’nin dolar karşısında olmasını sağladı TCMB, uzun bir süredir anlaşılması zor olsa da, ana işlevi ceza faizi olan Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini politika faizi olarak kullanıyor. Dün bu kanalı 75 baz puan daha artırmak suretiyle % 12,75’den % 13,50’ye yükseltti

faizini politika faizi olarak kullanıyor. yükseltti Türk Lirası dün karar öncesinde Reuters haber ajansının 13:55’de geçtiği hatalı “TCMB kararına” paralel sert bir şekilde dalgalansa da, günü göreceli olarak 4,08’li seviyelerinde önemli bir değişim göstermeden tamamladı

Yukarda da değindiğimiz üzere, artan emtia fiyatlarına paralel, ABD tahvil faizlerinin gelen enflasyonu fiyatlayarak % 3,03 seviyesine yükselmesi , dış finansman içinde olan gelişmekte olan ülke para birimlerini hırpaladı

, dış finansman içinde olan gelişmekte olan ülke para birimlerini hırpaladı Türk Lirası, artan faizin de yardımı ile dünkü küresel satış baskısına göğüs gerebildi. Teknik manada, USD/TL kurunda 4,08 seviyesi büyük önem arz ediyor

arz ediyor Kısa vadeli bir bakış açısı ile , faiz artırımının da yardımı ile aşağıda 4,01 – 4,04 aralığının bir kez daha denenebilme ihtimalini azımsamıyoruz

, faiz artırımının da yardımı ile aşağıda ihtimalini azımsamıyoruz Söz konusu seviyelerin görülmesi durumunda, döviz alma ihtiyacı içinde olan yatırımcılar tarafından risklerin hafifletilmesi için alım fırsat olarak görülebileceğini düşünüyoruz

için alım fırsat olarak görülebileceğini düşünüyoruz Küresel piyasaların barometresi olarak görülen ABD tahvil faizlerinin seyrini yakından takip etmek gerekiyor. ABD faizlerinin artması, finansman maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Doların piyasa faizinin artması, tüm fiyatlamaların tekrar gözden geçirilmesi manasına geliyor

Hatırlanacağı üzere uzun bir süredir EUR/USD paritesinde 1,2165 seviyesine “mim” koymuştuk. Dün en düşük 1,2158 seviyesi görüldü. Teknik manada 1,2165 seviyesini geçilmesi ile aşağıda ilk hedef seviye 1,2054 akabinde ise 1,1936 olacaktır

paritesinde 1,2165 seviyesine “mim” koymuştuk. Dün en düşük 1,2158 seviyesi görüldü. akabinde ise 1,1936 olacaktır Hazır EUR’dan söz etmişken... Bugünün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) olağan faiz toplantısı olacak . Karar TSİ14:45’te açıklanacak olsa da gözler Başkan Draghi’nin 15:30’da başlayacak konuşmasında olacaktır . Drahgi’nin yumuşak bir üslup kullanmasını bekliyoruz

. Karar TSİ14:45’te açıklanacak olsa da gözler . Drahgi’nin yumuşak bir üslup kullanmasını bekliyoruz İçerde ise gözer yaklaşan seçimler öncesinde siyasi cephede çevrildi. CHP’nin adayı bekleniyor



USD/TRY



TCMB’nin faiz hamlesi ardından dün saat 13:55 ile 14:05 arasında büyük bir volatilite gösteren USD/TL kuru, gün genelinde 4,03 – 4,12 aralığında hareket etti. Yurtdışı havanın daha da sertleşmemesi koşulu ile, ağıda 4,01 – 4,04 aralığını son bir kez daha denenebileceğini düşünüyoruz. Görülmesi durumunda, döviz açık pozisyonların hafifletilmesi için fırsat olarak görülebileceğini not düşmek isteriz.







EUR/USD



Gözler bugün ECB Başkanı Draghi’nin basın toplantısında olacaktır. EUR/USD paritesinde teknik grafik “bearish” aşağı yönlü sinyaller içeriyor. Lakin, EUR/USD çok süratli hareket etmeyen bir para birimi. Teknik manada, 1,2165 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanmasını bekliyoruz. Teknik grafiğin nihai hedefi ,se 1,17’li seviyeler olarak not edilebilir.