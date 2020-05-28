Türk Bankası’nın sermayesi 101 milyon TL’ye yükseldi

Türk Bankası’nın 119. Genel Kurulu dijital ortamda gerçekleşti. 119. Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Türk Bankası’nın yetkili sermayesi 101 milyon TL’ye yükseldi

TürkBankası’nın “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gerekli hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan toplantılara, yurt dışındaki hissedarlar, Banka’nın 119 yıllık tarihinde ilk kez online bağlantı ile katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene’nin hissedarlara hitaben yaptığı açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2019 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2019 yılına ait “Banka ve Grup Kar ve Zarar Hesapları ve Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oybirliği ile kabul edildi. Raporların onaylanmasının ardından Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Hakan Börteçene, Yunus Rahmioğlu, Erhan Raif, Murat Arığ, Melis Börteçene, Nazım Hikmet, Sertaç Özinal ve Dinçer Alpman, Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, hizmet süresi dolan Kemal Şahin’in yerine oybirliği ile Esra Hepileri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TÜRK BANKASI’NIN SERMAYESİ 101 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ.

Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, son yıllarda düzenli olarak yapılmakta olan sermaye artırımı da gerçekleştirildi. Türk Bankası, geçen yıl 92 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliği ile alınan kararla, %10 artışla, 101 milyon TL’ye yükseltti.

Börteçene, 2019 yılında karlılığın artmaya devam ettiğini belirtti.

TürkBankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, 2019 yılında Banka ve Grup’taki gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi. 2019 yılında Grup olarak iyi bir yıl geçirildiğini vurgulayan Börteçene, TürkBankası’nın 2019 yılında da karlılığını artırmaya devam ettiğini ifade etti. 2012 yılından bu yana, 8 yıldır bedelsiz hisse dağıtımı politikasının devam ettiğini ve bu sene çıtanın yükseltilerek geçen yılki %7.5 yerine %10 oranında bedelsiz hisse verildiğini dile getiren Börteçene, Banka çalışanlarına özverili çalışmalarından, ailelerine de verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini ileterek, sözü TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif’e devretti.

RAİF: “2020 YILINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZIMIZ DAHA DA ARTACAK.”

Erhan Raif, dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisini ve Covid-19 salgınının etkilerini değerlendirerek başladığı konuşmasında, TürkBankası’nın 2019 yılındaki finansal performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi. Raif, 2019 yılında dünyada dijital dönüşümün hız kazanmasına dikkat çekerek, Banka’nın dijital dönüşüme yönelik çalışmalarını aktardı. Genel Müdürlük binasının dönüşümü çalışmalarına başlanmak üzere olunduğunu, bu sayede bölgeye bir cazibe merkezi kazandırılacağını söyleyen Raif, müşterilere daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Süper Hizmet Merkezi’nin kurulduğunu, ayrıca bankacılık dışı faaliyetlerin, destek hizmetleri şirketlerine devredildiğini sözlerine ekledi.

Erhan Raif, Yönetim Kurulu’nun 2018 yılında kabul ettiği “Çevre Politikası” çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini, Banka’da plastik kullanımının sıfırlandığını, solar enerji tesisinin de tamamlanarak, üretime başladığının müjdesini verdi. 2019 yılında kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik programlarının büyük ilgi gördüğünü aktaran Raif, ayrıca Banka’nın 119 yıllık tarihçesinin yazılmaya başlandığını, BRT tarafından hazırlanmakta olan ve TürkBankası’nın kuruluşundan başlayarak Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadarki ekonomik gelişimini anlatacak bir belgesele de sponsor olunduğu yönünde bilgi verdi.

Raif, Covid-19 salgınının global etkisine rağmen, dijital kanallardaki gelişim ve yeni hizmet modeliyle 2020 yılında dijital dönüşümün hızını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.