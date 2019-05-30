Türk Bankası’ndan dev bütçeli ‘enerji verimliliği kredi paketi’

AB Destekli, Sanayide enerji verimliliği inisiyatifi başlatıldı!

AB Yardım Programı tarafından finanse edilen “Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik KOBİ Rekabet Edilebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti’’ lansmanı 28 Mayıs’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleşti.

Bu inisiyatif ile EBRD, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde düşük enerji hizmetleri temin edilebilmesi için hibelerin sağlanması, sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği danışmanlık hizmetleri ve hibelerin nasıl sağlanacağı hakkında bilgi verildi. Enerji yönetim sistemleri (ISO5001) eğitimi dahil olmak üzere, inisiyatifin ana bileşenleri hakkında sunum yapıldı.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif konuşmasında, Türk Bankası tarafından özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel olarak hazırlanan finansman olanakları hakkında bilgi verdi. 6 yıla kadar vade avantajı sağlayan Enerji Verimliliği Kredi Finansman Paketi’ni tanıtan Türk Bankası, Euro bazında %0.44, GBP bazında %0.48’den başlayan ve 3 aya kadar anapara ödemesiz eşit taksitli ticari kredi paketi için 20 Milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu.