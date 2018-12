Türk Bankası uzmanlarla birlikte ekonomiyi değerlendirdi

Türk Bankası’nın düzenlediği “Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi” konulu ikincisi düzenlenen ekonomi sohbet etkinliği yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü

Türk Bankası ve Turkish Yatırım tarafından küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgilendirmek,fikir alışverişi yapmak, ülkemizde ekonomik ve finansal farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla Golden Tulip Lefkoşa Otel’de kokteyl ile başlayan , ‘Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi’ başlıklı ekonomi sohbetleri etkinliği ülkemizdeki yatırım sahipleri ve iş çevrelerinin yoğun katılımıyla beğeniyle gerçekleşti.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif; “Doğru ve analitik ön görüler ile her anlamda yatırıcımlara destek olmaktan mutluyuz.”

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Erhan Raif; “117 yılık köklü geçmişi ile daima Türk Bankası olarak sizlerin yanında olduk. Yaşanılan inişli çıkışlı her süreçte halkın, siz değerli yatırımcıların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Kritik dönemlerin olası ihtimalleri doğrultusunda, doğru ve analitik ön görülerle her türlü finansal desteği sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün gerçekleşen bu etkinlikte daha fazla misafir görmek doğru yolda ilerlediğimizi hissettiriyor. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.” diyerek katılımdan dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene; “Türk Bankası sadece yağmurlu günlerde değil, güneşli günlerde de buradadır.”

Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene; İlk ekonomi etkinliği Türkiye’deki başkanlık seçimleri döneminde gerçekleşmişti ve çok farklı konular konuşulmuştu. Oldukça beğenilmiş olacak ki, bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılım oldukça yüksek.

Daha sonra Türk ekonomisi ve ekonomimiz çok türbülanslı bir dönemden geçti. Ben özellikle tüm müşterilerimize bize o dönemde gösterdiği teveccüh için teşekkür etmek istiyorum ama sizlerden bir ricam var. Türk Bankası sadece yağmurlu günlerde aklınıza gelmesin, biz güneşli günlerde de buradayız, her zaman sizleri bekliyoruz.” dedi.

Ekonomist yazar Atilla Yeşilada Dünya ve Türkiye ekonomosi hakkındaki görüşlerini ifade etti

Türkiye ekonomisinde dibi gördüğümüzü, yerel seçimler sonrasında hızlı bir toparlanma beklediğini, dünya ekonomisinde 2019-2020 senelerinde büyümede yavaşlama ve ticaret savaşlarının çok tırmanmayacağını belirtti.Son olarakta döviz hakkında yılın ikinci yarısında Avrupa’da kısa vadeli faizlerinde yükselme ve İngiltere Hükümeti Avrupa Birliği ile dostça bir ayrılık yaşarsa Sterlin’in değer kazanabileceğini anlaşma olmadan ayrılıkta Sterlin’in değer kaybı yaşayabileceğini sözlerine ekledi.

Türk Bankası Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Deniz Yıldırım; Varlık Yönetiminin günümüzde artan önemi ve Turkish yatırım üzerinden müşterilerimize sunulan sermaye piyasası ürünleri hakkında bilgi verdi.

Sunumlar sonrasında sohbet, davetlilerin de katılımı ile soru cevap niteliğinde devam etti.