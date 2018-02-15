Türk Bankası Kurumsal İnternet Bankacılığı yenilendi

Türk Bankası kurumsal müşterilerinin şirket hesaplarındaki temel bankacılık işlemlerini şubeye gitmeden güvenli, hızlı ve kolayca gerçekleştirebildikleri Kurumsal İnternet Bankacılığı, yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü bankası olan Türk Bankası, Kurumsal İnternet Bankacılığı hizmetini gelişen teknolojilere ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yeniledi. Yenilenen kurumsal internet bankacılığı ile firmaların şirket hesaplarında yapacakları tüm işlemler için çok daha kolay, çok daha hızlı ve çok daha güvenli bir hizmet verilmeye başlandı. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ve günlük bankacılık ihtiyaçlarının tamamının karşılanabileceği geniş bir işlem setinin yer aldığı yeni uygulamada, müşteri güvenliği üst düzeyde tutularak sanal klavye imkanı sunuluyor ve müşteriler, yapılan işlemler sonrasında bilgilendiriliyor.

Kullanıcı deneyimi dikkate alınarak profesyonel bir ekip tarafından tasarlanan yeni kurumsal internet bankacılığı, bankacılık işlemlerinde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırıyor. Güncel teknolojilerle uyumlu ve kullanıcı dostu olan yeni uygulama sayesinde kurumsal müşterilerine artık çok daha yakın olan Türk Bankası, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer 8.0 ve üstü web tarayıcıları ile destekli olan yeni uygulamaya Android ve IOS desteği ile tablet bilgisayardan ve cep telefonlarından da erişim imkanı sağlıyor.

Modern bir menü tasarımına sahip olan yeni kurumsal internet bankacılığı hizmetinde müşteriler, sisteme giriş için gönderilen SMS şifresini kullanarak şirket hesaplarına iki adımda ulaşabiliyor. Sade ve anlaşılır işlem menülerine sahip olmasının yanı sıra yeni uygulamada iki farklı menü stili ve her sayfa için özel bir tasarım yer alıyor. Kurumsal müşterilerine bulundukları ortamda tüm bankacılık işlemlerini daha hızlı, daha kolay ve çok daha güvenli bir biçimde gerçekleştirebilme fırsatı sunan Türk Bankası Kurumsal İnternet Bankacılığı’na başvurmak için 444 73 73 numaralı Çağrı Merkezi aranarak detaylı bilgi alınabilir.