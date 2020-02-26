Türk Bankası KKTC Ekonomi Raporu’nun yeni sayısı yayında

Türk Bankası Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) işbirliğinde 3 ayda bir düzenli olarak hazırlanan KKTC Ekonomi Raporu’nun 4. Sayısı yayımlandı.

LAÜ ekonomi uzmanları tarafından hazırlanan rapor, ülke ekonomisi ile ilgili güncel verilere dayandırılarak ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

İlk sayısı 2019 Nisan ayında yayınlanan ve KKTC Ekonomisi hakkında çeşitli kaynaklar tarafından ilan edilen enflasyon, büyüme, istihdam, dış ticaret, bütçe dengesi, sektörel gelişmelerle ilgili verilere toplu şekilde ulaşılmasını sağlayan Ekonomi Raporu, ülke için doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayarak önemli bir eksikliği gideriyor. KKTC deki ekonomik gelişmelere ilgi duyan kişiler yanında ülkeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için kaynak eser niteliği taşıyan raporda son 3 aylık ekonomik büyüme – istihdam ve enflasyon verileri, sektörel gelişmeler, dış ticaret ve ödemeler dengesi, kamu bütçesi, ülkedeki parasal ve finansal gelişmeler detaylı bir biçimde okuyucuya aktarılıyor.

Ülke ekonomisine ilişkin kaynağından elde edilen bilgileri yorum içermeden aktarmayı amaçlayan Rapor’a, TürkBankası internet sitesinden ulaşılabiliyor. Lha