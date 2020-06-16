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Türk Bankası ilk Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu’nu yayınladı

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Türk Bankası ilk Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu’nu yayınladı

Ülkenin 119 yıllık tecrübesi ile köklü ve kurumsal kuruluşları arasında yer alan TürkBankası, 2019 yılı finansal raporlarını kamuoyuyla paylaşırken, yine bir ilk’e imza atarak, 2019 yılı sosyal sorumluluk faaliyetlerini de kamuoyunun bilgisine sundu. Gerek basında gerekse Banka’nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan rapor, 5 farklı alanda yürütülen faaliyetleri içeriyor.

TürkBankası’ndan yapılan açıklamada, Banka’nın şeffaf, etik, hesap verebilir çalışma prensipleri ve ‘ülke ile birlikte büyüme’ misyonu sayesinde, 119 yıldır halkın duyduğu güvenden kaynaklanan kazanımlarıyla, sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal alanlarda da ülkenin ve toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı yapmak amacıyla hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, yeni neslin, değişen dünyada olup bitenlerin farkında olduğu ve gelecek kuşaklara bırakılacak gerçek mirasın, bir tüketim toplumu oluşturacak yaklaşımlardan değil, topluma kalıcı değer yaratacak yaklaşımlarla iş yapmaktan geçtiği ifade edildi. Bu nedenle, sosyal sorumluluk konularının sadece geçici projeler olarak değil, kurumsal iş süreçlerinin ve yeni iş modellerinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yayınlanan raporun, diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğine olan inanç paylaşıldı.

Raporda, toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, “İklim Değişikliği”, “Kadının Toplumda ve İş Hayatındaki Yerinin Yüceltilmesi”, “Gençlerimizin Girişimciliğe Özendirilmesi”, “Karapara ile Mücadele” ve “Dijital Dönüşüm” isimli beş başlık altında sınıflandırılıyor.

TürkBankası’nın raporla ilgili sonuç değerlendirmesinde, “Biz, gücümüzü halkımızın güveninden alıyoruz.” ifadesine yer verilirken, “Faaliyet gösterilen her alanda, tüm paydaşlarımızın da desteğiyle, uluslararası normlara ulaşma hedefiyle, yenilikçi yaklaşımlarla hareket etmeye devam edeceğiz.” denildi.

Rapora, https://www.turkishbank.net/2019-sosyal-sorumluluk-faaliyetleri linkinden ulaşılabiliyor. Lha

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