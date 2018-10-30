Türk Bankası, GelecekHane ile dijitalleşiyor!

KKTC, Türkiye ve İngiltere olmak üzere üç ülkede faaliyet gösteren Türk Bankası (TurkishBank) grubunun, 1901 yılında kurulan ve toplumumuza 117 yıldır hizmet veren köklü kuruluşu Türk Bankası, dijital dönüşüm uzmanı GelecekHane ile anlaştı.

Türk Bankası, teknoloji çağının gerektirdiği hız, verim ve hizmet kalitesini hem müşterilerine hem de tüm paydaşlarına yansıtabilmek amacıyla dijital dönüşüm projesini başlattı. Banka, bir çok sektörden

kuruluşun dijital dönüşüm sürecine başarıyla imza atmış olan GelecekHane ile güçlerini birleştirerek kusursuz bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, “Bankamız bir asrı aşkın süredir halkımıza ve müşterilerimize hizmet verirken, sayısız değişim süreçleri yaşadı. İçinde bulunduğumuz dönem ise dijitalleşmeyi zorunlu kılıyor. Hem müşterilerin bankacılık deneyimini maksimuma çıkarmak hem de süreçleri verimli hale getirerek maliyetleri azaltmak için bu yola çıkıyoruz.

Bir gerçek var ki sadece bankacılık değil tüm sektörler yakın zamanda dijital dönüşümü yaşamak zorunda kalacaklar. Bu süreci kolaylaştırmak için yasa yapıcıların da aynı vizyona sahip olması,

dijitalleşmenin bir ülke politikası olarak benimsenmesi ve gerekli altyapının oluşturulması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

GelecekHane hakkında da bilgi veren Erhan Raif, “Gelecek Bizim Elimizde” sloganı ile çalışan şirketin, Türkiye’nin önde gelen pek çok kurumunda stratejiler oluşturduğunu, dönüşümler kurguladığını ve

inovasyon programlarını gerçekleştirdiğini, en önemlisi de kurumların kültürünü geleceğe hazırlamayönünde çalıştığını belirtti. Raif, Türk Bankası’nın ülkemizde “İlklerin Bankası” olarak bilindiğini, yüz

yılı aşkın süredir ilkelerinden ödün vermeden her türlü koşul ve değişime ayak uydurabildiğini, kullanmakta olduğu uluslararası bankacılık yazılımının avantajıyla, dijitalleşme sürecini de başarıyla

tamamlayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.