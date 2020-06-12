“Turizm ve yüksek öğretimdeki yaralar yaratıcı politikalarla kapatılmalı”

CTP Genel Başkanı Erhürman, turizm ve yükseköğretimde açılan yaraların yaratıcı politikalarla kapatılması gerektiğine işaret ederek, teşviklerin doğru yapılması ve sektörlerin nefes almaya devam etmesinin sağlanması, orta vadede de bilişim sektörünü devreye sokacak politikaları üretmek gerektiğini belirtti

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında sınırlı kaynakların doğru yerlerde kullanılmasının önemli olduğunu, bu yapılmadığı takdirde işsizliğin artması ve işletmelerin batma noktasına gelmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 12. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun açıklandığı toplantıda konuşan Erhürman, son derece sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, tedbiri elden bırakmadan devam etmek gerektiğini söyledi.

An itibariyle turizm ve yükseköğretimde talebin eski noktaya gelmesinin epeyce zaman alabileceğini, bu durumun, kaynakların doğru ve planlı kullanılması dayatmasını yaptığını söyleyen Erhürman, kredi olanaklarını ve TC katkısını birleştirerek hep beraber bir şey çıkarmak gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Kaynağı doğru alanlara yönlendirmek zorundayız. Bu da reel sektörün bir arada olduğu, bilimsel bir bakış açısıyla yapılmalıdır” dedi.

Kaynağı yanlış kullanmanın işsizlik ve işletmelerin batması ile sonuçlanabileceğine dikkat çeken Erhürman, Kalkınma Bankası kredilerinde yaşanan şekilde sıkıntıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

“PANDEMİ HASTANESİNİN HALA HAYATA GEÇMEMESİ ENDİŞE YARATIYOR”

Sağlık, hane halkı, işletme ve esnafın desteklenmesi için ayrılacak kalemlerden tasarrufa gidilmemesi gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, bunun yapılmadığını ve örneğin pandemi hastanesinin hâlâ hayata geçirilmediğini, bunun da “tedirginlik ve endişe yarattığını” kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, turizm ve yükseköğretimde açılan yaraların yaratıcı politikalarla kapatılması gerektiğine işaret ederek, teşviklerin doğru yapılması ve sektörlerin nefes almaya devam etmesinin sağlanması, orta vadede de bilişim sektörünü devreye sokacak politikaları üretmek gerektiğini belirtti.

Teşviklerde “input output” çalışması yapmak gerektiğini söyleyen Erhürman, “Ne koyup ne aldığımızı ölçmek zorundayız” dedi. Erhürman, teşviğin doğru yere verilip verilmediğinin ölçümler yapılmadan anlaşılamayacağını söyledi.

Hiçbir hükümetin uyguladığı politikanın sonucunu alamadığını söyleyen Erhürman, sonuçları görmenin zaman aldığını, hükümetlerin ise iki rekabet edebilirlik raporu göremeden görevden gittiğini kaydetti.

Sınırlı olan kaynakları doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Erhürman, “Şu ana kadar bu kaynakları doğru kullanmadığımızı görüyoruz. Aynı hataya yapmaya kalkmayalım” dedi.

“DOĞRU KULLANMAMANIN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK”

Tufan Erhürman, kaynakları doğru kullanmamanın ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Taleplerin ortaklaştırılması gerektiğini söyleyen Erhürman, bu yapılmazsa sınır kaynakların yanlış yerlere yapılacağını belirtti.