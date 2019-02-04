Turizm Beldesi Alsancak’a elektronik ödeme kolaylığı

Hayata geçirdiği birbirinden farklı ve yenilikçi hizmetlerle bankacılık alanında KKTC’ye model olmaya devam edenNear East Bank, KioskÖdeme Sistemi’ni Yiğitler Köyü’nden sonra Turizm Beldesi Alsancak’a da kurdu.

Near East Bank ve Alsancak Belediyesi işbirliğinde Alsancak’a kurulan Kiosk Ödeme Sistemi sayesinde, bölge sakinleriAlsancak Belediye’sine gitmelerine gerek kalmadan, sıra sorunu yaşamadan belediyeye olan tüm ödemelerini kredi kartlarından veya nakit olarakyapabilecekler. PayPoint firmasının adaya getirttiği KioskÖdeme Sistemleri, özellikle çalışanlara oldukça kolaylık sağlıyor. Bölge insanına dilediği zaman hiçbir ek ücret ödemeden fatura ödeme olanağı sağlayan yeni sistemle tasarruf edilen zamanla yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Her vatandaşın kolayca kullanabilmesi için tasarlanan KioskÖdeme Sistemi ile vatandaşlar, emlak vergisi, su faturası, ön ödemeli su kartı dolumu veya belediye trafik cezasını ödeyebilir, ödeme tamamlanınca makbuz yazıcısından makbuzlarını anında alabilir.

Hizmette Sınır Yok

Hizmette sınır tanımadıklarını dile getiren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, gelişen dünyada her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da birçok yeniliklerin olduğunu belirtti. Elektronik Bankacılığa özel önem vererek sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Haskasap, Yiğitler Köyü’nden sonra Alsancak’da yaşayan vatandaşlara da böylesibir yeniliği kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti. Lha