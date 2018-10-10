Tüp gaza okkalı zam

Ülkede son üç aydır devam eden zam furyası bitmek bilmiyor. Son zam, okkalı bir şekilde tüp gaza geldi.

59 TL’den satılan ev tipi tüp gaz, bugünden itibaren 23.50 TL artışla 82.50 TL oldu.

Bu zammın yürürlüğe girmesiyle tüp gaz fiyatları tarihinin en ağır zammını gördü.

Kış mevsimine gireceğimiz önümüzdeki aylarda vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaza yapılan zam, vatandaşın da belini bükecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan tüp gaz işletmeleri zam haberlerini yalanlamıştı. Bu arada bazı kaynaklar hükümetin yeni belirlenen tüp gaz fiyatlarına müdahale edeceğini iddia ediyor.

Ağustos ayında Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnter Gaz’a sunduğu fiyata göre ev tipi tüp gazın fiyatı 50 TL’den 62 TL’ye yükselmiş, gelen tepkilerden sonra ise yapılan zamdan 3 TL geri alınmış ve tüp gaz 62 TL’den indirilip 59 TL’ye satılmaya başlanmıştı.