Tüketiciye Near East Bank’tan avantajlı döviz kuru

Near East Bank sürekli gelişim hedefi doğrultusunda, 2020 yılında da tüketicilerin hayatlarına değer katan ürün ve hizmetlere imza atmaya devam ediyor.

Near East Bank müşterilerine İnternet Bankacılığı ve Near East Mobil aracılığı ile 7/24 döviz alım-satım işlemlerinde avantajlı döviz kuru ile işlem yapma kolaylığı sağlamaya başladı.

İnternet Bankacılığı ve Near East Mobil uygulamasından gün içinde düzenli olarak güncellenen döviz kuru tablosu sayesinde, avantajlı döviz kurlarından işlemleri anında gerçekleştirmek olanaklı. Bu sayede maliyetler minimize edilirken, online işlem kolaylığından yararlanılabilir. Müşterileri için avantajlı döviz kuru alış-satış rakamları sunan Near East Bank, parasını döviz olarak biriktirmek ya da kullanmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Bankacılık sektöründe tüm hızıyla devam eden dijital dönüşüm sürecini tüm iş kollarında başarıyla hayata geçiren Near East Bank, 2020 yılında da iş hacmini ve müşteri tabanını istikrarlı bir biçimde geliştirmeye devam ediyor. Sağlam ortaklık yapısının yanı sıra uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme olanakları sayesinde dijital dönüşüm yatırımlarını başarıyla sürdüren Near East Bank, 2020 yılında da faaliyetlerini paydaşlarına sürdürebilir değer yaratma sorumluluğuyla yerine getirmeyi sürdürecek.

Küresel ekonomideki dalgalanma ve dünyanın içinden geçtiği hareketli günlere rağmen başarılı bir performans gösteren Near East Bank, bu dönemde de etkin risk yönetimi ve aktif kalitesi ile ayrıştırıcı özelliklerini korudu.

Müşteri yapısına uygun hizmet anlayışı geliştirdiklerini dile getiren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Dinç Erkman, müşterilere sunulan her bir ürün ve hizmetin müşteri odaklı olamasını temel ilke olarak belirlediklerini dile getirdi. Erkman, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası standartlar çerçevesinde yaygın ve yapılandırılmış kurumsal finansman çözümleri sunduklarının altını çizdi.

Erkman ayrıca, Near East Bank’ın hizmetlerini müşteri portföyünün beklentileri, çağın gerekleri, piyasa koşulları ve sosyal sorumlulukları doğrultusunda ve müşteri memnuniyeti ekseni etrafında devamlı geliştirileceğini vurguladı. Lha