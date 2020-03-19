banner411
banner69
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
75 0
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
97 0
 
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
321 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
208 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
63 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
31 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
56 0
banner374

TÜK'e et ithali için yetki verildi

banner27

TÜK'e et ithali için yetki verildi

 Bakanlar Kurulu ithal et getirme yetkisini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’na verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullar çerçevesinde, turizm ve eğitim sektörünün durumu  da değerlendirilerek,   arz talep dengesini  bozmayacak bir ortam hedeflendiği belirtildi.
Ülkede şu an itibarıyla herhangi bir et açığı olmadığı ifade edilen açıklamada, Ülkede et açığının oluşması ve fiyatlarda fahiş artışların meydana gelmesi durumunda, Kurumun almış olduğu yetkiye dayanarak, halkın yüksek fiyattan et tüketmesinin önüne geçmek için gerekeni yapacağı kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.