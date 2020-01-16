banner255
banner69
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
66 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
93 0
 
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
21 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
108 0
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
20 0
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
39 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
55 0
banner374

TÜK'e arpa fiyatlarında indirim önerisi

banner27

TÜK'e arpa fiyatlarında indirim önerisi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında indirim için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na öneride bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, arpanın mal oluş fiyatının bileşenlerinden biri olan faiz giderlerinin düşmesi nedeniyle yemlik arpa peşin satış fiyatının 1,55 TL’den 1,48 TL’ye düşürülmesi, ayrıca 2 aylık vadeli arpa fiyatının 1,50 TL, 3 aylık vadeli arpa fiyatının 1,53 TL ve 4 aylık vadeli arpa fiyatının 1,56 TL şeklinde satılması için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.