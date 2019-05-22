TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında adeta çöktü

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
TÜİK ile TCMB’nin ortaklaşa açıkladığı veriye göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %13 düştü. Tüketici güveni tabir caizse Mayıs ayında “çökmüş”. Hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, tasarruf etme ihtimalinde durum Nisan ayına göre kötüleşmiş (bakınız grafik)
- CNBC haberine göre, ABD, Türkiye’ye S400 hakkında son kararını vermesi için iki hafta süre verdi. Rusya’dan S400 füze savunma sistemini almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda, Türkiye’nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi
- Öte yandan, Türkiye İran’dan aldığı petrolü hızla çeşitlendirmesinin kolay olmayacağını açıklasa da, ABD’nin yaptırım muafiyeti tanımaktan vazgeçmesi üzerine bu ülkeden alımını tamamen durdurdu ve yaptırımlara uyum sağladı
- Dün, güne sabah saatlerinde son dönemlerde olduğu üzere oldukça sakin bir başlangıç yapan USD/TL kuru, Türk Lirası oynaklık oranının düşmesi ardından TCMB’nin istisnai gün uygulamasından çıkması ile sert bir şekilde dalgalandı
- Hatırlanacağı üzere, TCMB, kabaca 11 gün önce kurun yeniden korkusuz yükseliş kaydetmesine karşı piyasalara haftalık repo ihalesi ile (%24 faiz oranı) vermiş olduğu fonlamayı keserek üstü örtülü de olsa 150 baz puan faiz artışına giderek (%25,50) gecelik fonlamaya başlamıştı (istisnai gün). Dün TCMB, haftalık swap ihalelerindeki faiz oranını %25,5’den %24’e çekerken, gecelik fonlamayı da keserek yeniden haftalık fonlamaya geçti
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