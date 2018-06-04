- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
- Buna göre, Mayıs ayında aylık TÜFE enflasyonu piyasa beklentisi olan % 1,45’in üzerinde % 1,62 artış kaydetti
- Bu sonuçla birlikte yıllık TÜFE enflasyonu % 12,15 oldu. Detaylara baktığımız zaman ana harcama grupları itibarı ile 12 alt grubun tamamında aylık bazda fiyat artışı görüyoruz
- Ramazan etkisi ile gıda fiyatları % 1,45 artış kaydederken, kur geçişkenliği ve enerji fiyatlarının yardımı ile ulaştırma kalemi % 2,32 ; giyim ve ayakkabı fiyatları % 5,21 artış kaydetti
- Çekirdek göstergelere baktığımızda ise, C tanımlı endeks aylık bazda % 1,70 artış kaydederek yıllık bazda % 12,64 seviyesine yükseldi. Çekirdek enflasyonun son 6 aydır manşet TÜFE enflasyonun üzerinde seyrettiğini not etmek gerekiyor
- Üretici cephesine yansıyan enflasyonda durum daha da kaygı verici. Yurt içi üretici fiyatları (ÜFE) Mayıs ayında % 3,79 gibi korkutucu bir artış kaydederken, yıllık ÜFE enflasyonunu (2003 yılından bu yana en yüksek) % 20,16 seviyesinde gerçekleşti
- Genel görünüm itibarı ile enflasyonun ne kadar olumsuz olduğunu söylemeye gerek görmüyorum. Özellikle, üretici cephesine yansıyan enflasyonun bir noktada TÜFE’ye yansıması da kaçınılamaz görünüyor
- Sabah notumuzda da belirttiğimiz üzere, enflasyonda zorlu dönemece girmiş durumdayız. Geçen senenin yaz aylarının düşük baz etkisi göz önüne alınırsa (Haziran % - 0,27 ; Temmuz % 0,15 ; Ağustos % 0,52) hali hazırda sıkıntılı bir tablo sergileyen enflasyon cephesinde ilave yükselişlerin yolda olduğunu söyleyebiliriz
- Bu bakış açısı ile, TÜFE enflasyonunun yakın bir gelecekte % 14 – 15 aralığına yaklaşabileceğini ön görüyoruz
- TÜİK verilerine piyasanın gösterdiği reaksiyon ise göreceli olarak sınırlı kaldı. Keza, yüksek enflasyon ardından TCMB’den Perşembe günkü olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ilave bir faiz artırım beklentisi oluşmaya başladı
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