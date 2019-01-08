Trust Capital Reinsurance lisansını yenileyen ilk şirket

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek reasürans şirketi Trust Capital Reinsurance 2019 yılında sektörde lisansını yenileyen ilk şirket oldu

Yerel Sigorta Şirketlerimizin ihtiyaçlarına; uluslararası standartlarda etkin ve güvenilir çözümler üretmek, sigorta şirketlerimizin aldığı risklerin en iyi şekilde plase edilmesi konusunda kaliteli, güvenilir, hızlı ve profesyonel hizmet sunmak amacıyla faaliyete geçen, Kıbrıs’ın ilk ve tek reasürans şirketi Trust Capital Reinsurance (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Reasürans Şirketi), 2019 yılı için gerekli retrosesyon anlaşmalarını tamamlayıp, yasal tüm yükümlülüklerini yerine getirerek 2019 yılı için lisansını yenileyen ilk sektör üyesi oldu.

Yerel Sigorta Sektörüne hizmet vermek, sektörün reasürans koruması anlamında yaşadığı olumsuzluklara çözüm üretmek ve Ülke ekonomisine katma değer yaratmak amacıyla, ciddi bir yatırım ve büyük bir özveri ile 2017 yılında kurulan, Trust Capital Reinsurance ilk faaliyet yılı 2018 sonu itibariyle;

Elemanter ve hayat branşlarında 4 yerel sigorta şirketine yıllık reasürans koruması,

6 yerel sigorta şirketine, muhtelif branşlarda, kapasite fazlası işlerde ihtiyari reasürans desteği

sağlamıştır. Bunların yanısıra acil sağlık sigortası dalında desteksiz kalan yerel sektör ihtiyaçlarına çözüm üretip,

3 şirkete bu branşta reasürans desteği vermiştir.

Başarılı ve karlı bir yılı geride bırakan Trust Capital Reinsurance, faaliyet alanı itibariyle yurt dışına çıkan gereksiz ülke kaynağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değerlendirilmesini sağlamasının yanısıra kamu maliyesine yaklaşık 1,000,000.-TL (Bir milyon Türk Lirası) gelir ve kurumlar vergisi ödeyecektir.

2019 yılı hedefini, bir önceki yıla göre %80 büyüme olarak belirleyen Trust Capital Reinsurance, üçüncü faaliyet yılından sonra yurt dışından da risk kabulüne başlayarak Ülke ekonomisine ciddi bir kaynak girdisi sağlamayı amaçlamaktadır.