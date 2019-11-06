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Trump-Erdoğan zirvesine yönelik soru işaretleri, TCMB'den beklenen faiz indirimi

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Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında mutlu son ile bitecek bir sürecin son dönemecinde olunduğunu satın alıp tüm zamanların zirvesine çıktığı dünkü günde, Türk mali piyasaları olumsuz bir seyir izledi 

Trump-Erdoğan zirvesine yönelik soru işaretleri, TCMB'den beklenen faiz indirimi
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  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük değerlendirmesi şöyle:
    Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında mutlu son ile bitecek bir sürecin son dönemecinde olunduğunu satın alıp tüm zamanların zirvesine çıktığı dünkü günde, Türk mali piyasaları olumsuz bir seyir izledi 
  • Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı TCMB, ABD ve Suriye ekseninde açıklamalar, satıcılı seyrin arkasında yatan ana nedenler idi 
  • Enflasyonun son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ardından bir keza daha 5,69’lu seviyelere gerileyen USD/TRY kuru, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik artan belirsizlik ve TCMB üzerinde artan faiz indirim baskısı ardından yönünü yukarıya çevirdi 
  • Sn. Cumhurbaşkanı, dünkü konuşmasında, dış güçleri hedef alarak faiz, kur ve enflasyon üzerinde oynanan oyununu bozduklarını ve enflasyonu düşürmenin tek yolunun faizleri düşürmek olduğunun altını çizdi 
  • Sözlerinde bir önceki TCMB Başkanı Sn. Çetinkaya’yı da hedef alarak, Sn. Çetinkaya’nın laf dinlemediğini, faizin TCMB’nin yeni başkanı Sn. Uysal ile düştüğünü, faizin kalkınma ve üretim önünce en büyük engel olduğunu söyleyerek bir sonraki olağan PPK toplantısında faiz indirimi için Banka üzerindeki baskıyı da artırmış oldu 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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