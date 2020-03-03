Tribünlerden "yetiş doktor" tezahüratları yükseliyor. FED: "Geliyorum"

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar korona virüsünün etkisinde kalmayı dün de sürdürüyor. Lakin, virüsün yıkıcı etkisini hafifletmek adına bir kez daha para politikasının devreye gireceği beklentisi, panik havasının yumuşamasına neden oluyor.
- Günler önce bültenimizde “yetiş doktor” başlıklı yazımını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Başta ana otorite olan FED önderliğinde G7 ülkelerinin virüse karşı faiz indirimine giderek parasal desek sağlayacakları beklentisi, dün akşam piyasaları adeta uçurmuş.
- Öyle ki, son 11 günde %16,5 düşen ABD borsası Dow Jones sanayi endeksi, son iki günde %7,5 değer kazandı (dün geceyi %5’den fazla rekor artışla tamamladı).
- Bugün, G7 ülkelerinin ekonomi otoriteleri, virüsün yol açtığı etkiyi dengelemek adına, telekonferans ile acil eylem zirvesi düzenliyor. Futures piyasalarında, bu sabah, FED'den 18 Mart toplantısına yönelik 50 baz puan faiz indirimine %70 olasılık tanıyor (25 baz puan %30).
- Hatırlanacağı üzere, virüsün ekonomik etkisi, büyümenin öncü göstergesi olan imalat PMI rakamları ile teyit edildi. Çin’in Şubat PMI rakamları büyüme ile daralmanın ayrıştığı 50 eşik rakamının çok altında 35,7 ile dip yaparken, Şubat ayında dünya imalat sanayi PMI endeksi 47,2 ile 2009'dan bu yana ilk kez daralma kaydetti.
- Bu sabah itibarı ile korona virüsüne yenik düşenlerin sayısı 2,943 olarak açıklanırken, bulaşma hızının en yüksek olduğu ülke İran. Hasta sayısı 88,948’e ulaşırken, Güney Kore, İtalya ve İran riskli ülkeler anlamında ilk üç sırada yer alıyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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