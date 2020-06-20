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Toplu taşımacılıkta bölgesel şirketleşme çalışmaları sürüyor

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Toplu taşıma alanındaki bölgesel şirketleşmelere ilişkin çalışmalar devam ediyor

Toplu taşımacılıkta bölgesel şirketleşme çalışmaları sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma alanında, paydaşlar tarafından yönetilecek bölgesel şirketleşme için başlatılan çalışmaların ilerletildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, bu çerçevede Lefkoşa, Gönyeli ve Haspolat bölgelerini kapsayan şirket yapılanmasıyla ilgili ilk toplantı bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve izin sahiplerinin katılımıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. 
Açıklamada, “İlk etabı Lefkoşa olmak üzere bölgesel bazda ve nihai hedef olarak ada genelinde kurulacak şirketler ile çalışmaların ivedilikle tamamlanması planlanıyor. Yapılanma kapsamında hayata geçirilecek ülke geneli tek elektronik ödeme sistemi için de şartname hazırlıkları tamamlanmak üzeredir” denildi.

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