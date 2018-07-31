"Toparlanmazsak birbirimizi yiyeceğiz”

KTTO Başkanı Deniz, “Mutlu olan hiç kimse yok. Bu gidişat iyi değil. Bugüne kadar kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturulmadı. Toparlanmazsak bir birimizi yiyeceğiz” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, “toplumsal uzlaşı” arayışları çerçevesinde aldığı karar doğrultusunda başlattığı çalışmalar doğrultusunda, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTAMS ziyaretini KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos ve Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp ile birlikte yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz; KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Örgütlenme Sorumlusu Serman Yiğit tarafından konuk edildi.

DENİZ

Yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle ülkede memur, işçi ve işverenin umutsuz ve mutsuz olduğunu kaydeden KTTO Başkanı Deniz, “Mutlu olan hiç kimse yok. Bu gidişat iyi değil. Bugüne kadar kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturulmadı. Toparlanmazsak bir birimizi yiyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Deniz, ortaya çıkacak ortak payda ile hükümetin karşısına çıkmanın gerekliliğini savundu.

BENGİHAN

Konuşmasına 2003-2004 yılları döneminde KTTO ile girdikleri işbirliğini anımsatarak başlayan KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında, “İsteyince birlikte bir şeyleri başarabileceğimizi gördük. Bugüne kadar hep ötekileştirildik. Halbuki, konuşup dinleyerek ve empati yaparak birlikte hareket edebiliriz” dedi.

Bengihan, KTTO’nun toplumsal uzlaşı çalışmalarına destek vereceklerini de belirtti.