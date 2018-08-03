Türk mali piyasaları ABD ile yaşanan diplomatik kriz ve yaptırım kararı sonrası ilk günü oldukça olumsuz bir seyir ile tamamladı

Her ne kadar bugün Singapur’da yüz yüze görüşecek olan Çavuşoğlu-Pompeo zirvesinden bir çözüm bulunabileceği beklentisi ile piyasada bozulmanın dozajı korkulduğu kadar büyük olmasa da, TL ve TL cinsi varlıkların her geçen gün erimeye devam ediyor

USD/TRY kuru, öne çıkardığımız 4,92 seviyesini yukarı yönlü kırması ardından (bakınız grafik) süratle bu sabah 5,11’li seviyelere varan bir yükseliş kaydederken, borsa cephesinde genele yayılan satışlar ile BİST100 endeksi dünü % 2,7 oranında düşüşle tamamladı

Tahvil faizlerinde ise yaklaşık 50 baz puan civarında yükselişler yaşanırken, 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi % 20 seviyesine yükseldi

Türkiye’nin risk primini yansıtan 5 yıl vadeli CSD (temerrüt sigorta pirimi, yabancının Türkiye riskini ölçer) dün itibarı ile 340 baz puana yükselerek 2009 yılındaki seviyelere döndü (Brezilya 213 ; Rusya 138 ; G. Afrika 188)

Bugüne döndüğümüzde, Çavuşoğlu – Pompeo zirvesi kadar, TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamları da Türk mali piyasalarının radarında olacaktır

TSİ10:00’da açıklanacak resmi TÜFE enflasyonunun aylık bazda % 0,9 artması bekleniyor. Enflasyonun Haziran ayında % 15,39 seviyesine yükselerek 2003 yılından bu yana en yükseğe çıktığını hatırlatalım. Piyasa beklentisinin ötesinde bir verinin mevcut olumsuz havayı daha da destelemesinden endişe ediyoruz

Günün ikinci yarısında ise (15:30) ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak resmi istihdam raporu günün önemli gelişmesi olarak takip edilecektir

Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ekonominin sağlığı açısından en önemli gösterge verilerden biri olarak kabul edilen istihdam raporunda tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 180bin artması ; saatlik ücret artışını ise aylık % 0,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor

Piyasaların risksiz getiri olarak gördüğü (gösterge) ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yeniden % 3 seviyesine yükselmesi bir tarafta, Avrupa Merkez Bankası’nın ise güvercin duruşu diğer tarafta EUR/USD paritesini 1,1580 ile son 6 haftanın en düşük seviyesine itti

Ticaret savaşı endişelerinin de körüklediği riskten kaçış ve ABD Doları’nın değerlenmesi ile EUR’nun daha da aşağı seviyeleri görülebileceğini düşünüyoruz. Özellikle 1,15 seviyesinin kırılması durumunda, EUR’da çözülmenin başlayacağını düşünüyoruz (bakınız grafikler)

Dolardaki değerlenme ile altının ons fiyatı da 1,200 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bugün açıklanacak ABD istihdam verisi ardından EUR ve altının yön bulacağını düşünüyoruz

Dün İngiltere Merkez Bankası 9-0 oy ile (tam mutabakat) gösterge politika faiz oranını % 0,50 seviyesinden % 0,75 seviyesine yükseltti. Gönülsüz olarak yapıldığını hissettiğimiz bu hareket dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere GBP/USD paritesini 1,30 seviyelerine kadar itti

Elbette yukarda ne kadar çok başlık atsak da, Türk insanının barometresi konumunda olan kurun seviyesi / oynaklığı, haliyle gündemin bir numaralı maddesini teşkil ediyor

Mevcut faiz ve döviz kuru seviyesi, Türk Lirası bilanço ve öz sermaye taşıyan birçok kurum üzerinde zorlayıcı ve yıpratıcı etkiler kuracağı aşikar. Binanın temeli misali her kurumun temeli de öz sermayesidir. Her geçen gün üzerinde binen risk ağırlıklı aktifler, finansal tabloların bozulmasına neden oluyor!

Hastalığın ilk tedavisi hasta olduğunu kabul etmektir



USD/TL



4,92 seviyesinin üzerinde beklediğimiz patlayıcı yükseliş devam ediyor. Keşfedilmemiş sularda serbest dalgalanan Türk Lirası, yönün Kuzey’e çevirmiş durumda





Kaynak: Reuters





Altın



Doların değer kazanması ile altını ons fiyatı da baskı altına girdi. 1,200 usd/ons kritik destek bölgesinin altına geçmesi durumunda (3 numara), düşüş ivme kazanabilir





Kaynak: Reuters





EUR/USD , ABD ve AB 10 yıllıklar (faiz makası)



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin geçen hafta düzenlenen basın toplantısında herhangi bir heyecan yaratamaması ve güvercin bir görüntü sergilemesi bir yana, % 4,1 büyüyen ve faiz artırım döngüsünde olan ABD ekonomisi diğer taraftan faiz makasında da avantajı ele geçirmiş durumda. EUR/USD paritesinde ana yönünüz aşağı ve Dolar yönlü olmaya devam ediyor





Kaynak: Reuters





4 saatlik grafiklerde şüpheli de olsa üçgen kırılımını gerçekleştiren EUR/USD paritesinde bugün günün ikinci yarısında açıklanacak ABD istihdam raporu ardından daha fazla ip ucuna sahip olacağız





Kaynak: Reuters





Günlük grafiklerden de görüleceği üzere, yeniden sıkışma bölgesini giren EUR’da kırılımın gerçekleşmesi durumunda aşağıda düzeltme için büyük bir alan olduğunu düşünüyoruz. 1,15 civarında olan desteği gözetmeye devam edeceğiz





Kaynak: Reuters





GBP/USD



İngiltere’nin faiz artırımına rağmen dün de beklediğimiz üzere Sterlin’de değer kaybı yaşandı. İlk seviye olan 1,3050 ardından 1,2950 için izlemedeyiz

