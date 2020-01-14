TL ve TL cinsi varlıklarda ralli havası devam edebilecek mi?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- TL ve TL cinsi varlıklarda son günlerde yaşanan iyimser hava, dikkatimizden kaçmıyor. Yabancı yatırımcı gözü ile TL’nin halen daha sunduğu yüksek faiz, devam eden zayıf pozisyonlanması, küresel iyimserlik ve TCMB’den beklenen faiz indirimi, TL’nin arkasında yatan ana itici faktörler olmaya devam ediyor.
- Yabancı yatırımcıların zayıf pozisyonlanması ve beraberinde yurtiçi yerleşiklerin hız kesen döviz alımları, yılın gelişmekte olan ülke para birimleri açısından iyimser başladığı bir ortamda, TL’nin esen rüzgardan bir nebze daha nasibini almaya devam edebilecek mi sorusunun gündeme taşıyor.
- Türk Lirası, dolar karşısında, 2019 yılını %11 değer kaybı ile Arjantin Pezosundan sonra en kötü performans gösteren para birimi olarak tamamladı. Kısa vadede, her ne kadar jeopolitik gelişmeler TL üzerinde azalan risk iştahı ile baskı kursa da, General Süleymani’nin öldürülmesi ardından ABD-İran-Türkiye ekseninde ana resmin bir nebze de olsun değiştiğini bizlere adeta fısıldıyor.
- Bir küçük not düşerek görüşlerimizi sağlamlaştıralım. Soğuyan iç talep ve beraberinde TL’nin değer kaybı ile cari işlemler dengesi ard arda 6 aydır yıllıklandırılmış olarak ‘fazla’ veriyor. Bu bakış açısı ile, kısa vadede TL’nin değer kaybının ticaret dengeleri açısından bakıldığında ‘denge’ bir noktaya işaret ettiğini hatta bir miktar da TL’nin ucuz olduğunun düşünebiliriz (Dün açıklanan cari işlemler dengesi verileri için bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.