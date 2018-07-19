TL varlıklara cılız da olsa yabancı ilgisi var

- Türk mali piyasalarında son günlerde egemen olan iyimser havanın arkasında ABD – Türkiye ilişkilerinde normalleşmeyi sağlayacak bir kıvılcım olarak görülen ABD'li rahip Brunson’un tutukluluğunun kaldırılacağı beklentisi yatıyordu
- Dün görülen davada, mahkeme Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verirken, bir sonraki duruşma 12 Ekim tarihine ertelendi
- ABD-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi açısından önemli bir sinyal olarak görülen dava öncesinde, sabah saatlerinde 4,76 seviyesine kadar gerileyen USD/TL kuruna, borsa ve faizlerin de eşlik ettiğini gördük
- Öğle saatlerinde açıklanan kararın, piyasa beklentisi ile örtüşmemesi ardından, günün ikinci yarısında USD/TL kuru 4,84 seviyesine kadar sıçrarken, BIST100 ana endeksi % 1 kırmızıya döndü; tahvil faizlerinde ise düşüş durdu
- Her ne kadar, karar ardından ilk tepki olumsuz olsa da, kararın piyasalar üzerindeki etkisi uzun soluklu ol(a)madı. Şu anda her ne cepheden ele alınırsa alınsın, TL cinsi varlıkların oldukça ucuzladığı ve bu nedenle cılız da olsa ilginin yaşandığını not etmek gerekiyor
- BİST100 endeksi bocalayarak geçirdiği günü bankacılık endeksine gelen alımlarla % 0,75 artıda tamamlarken, tahvil faizlerinde de yaralar bir miktar telafi edildi. Kur cephesinde ise gün sonu itibarı ile 4,80 seviyelerinde denge görüldü
- Yukardaki satır başlarından da anlaşılacağı üzere, her ne kadar iyimser hava rahibin serbest bırakılmaması ile sekteye uğrasa da, TL cinsi finansal varlıklara yönelik cılız da olsa yabancı ilgisinin artığını görüyoruz
- Bugün sabah saatlerinde ABD Başkanı Trump’ın, Rahip Brunson’un serbest bırakılmaması ardından sosyal medya hesabı üzerinde attığı tweet dikkat çekici. Rahip davasını daha da yakından takip edeceğiz
- Yakın vadeli takvimin en önemli gelişmesi TCMB’nin 24 Temmuz tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısı olacağını düşünüyoruz. Piyasa beklentisi politika faizinde 100 baz puan artırım yönünde. Böyle bir karar elbette TL ve TL cinsi varlıklara olumlu yansıyabilir
- Önümüzdeki günlerde beklenmedik bir gelişme olmaması kaydı ile Türk mali piyasalarının temkinli ancak bir miktar da olsa iyimser hava izleyebileceğini düşünüyoruz
- Borsa İstanbul’un oldukça ucuzlaması ardından, kısa vadeli bakış açısı ile, döviz sat hisse senedi al denenebileceğini düşünüyoruz
- Temmuz 2016’da başlayan Olağanüstü Hal (OHAL) bu sabah saatleri itibariyle sona erdiğini de not edelim
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