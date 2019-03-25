TL üzerinde satış baskısı bulunuyor

Küresel risk algısında yaşanan bozulma, gerileyen TCMB rezervleri ile birleşince, TL üzerinde satış baskısı kurdu

Cuma günü gerek yurtdışı, gerekse de yurtiçi kaynaklı gelişmeler , Türk mali piyasalarında ciddi anlamda satıcılı bir günün yaşanmasına neden oldu

, bir günün yaşanmasına neden oldu FED’in ayağını gazdan çekerek gerek 2019’da faiz artırımı öngörmemesi, gerekse daha geniş bir bilanço ile yoluna devam etmek istemesinin arka planı da yavaş yavaş netleşmeye başladı

da yavaş yavaş netleşmeye başladı Küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleri, Cuma günü Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da açıklanan PMI veris i (büyümenin öncü göstergesi) ile su yüzüne çıktı. Almanya imalat sanayinin, Mart’ta art arda üçüncü defa daralarak son 21 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ABD’de de imalat sanayinde büyümenin ivme kaybettiğine işaret eden veri, küresel çapta panik etkisi yarattı

i (büyümenin öncü göstergesi) ile su yüzüne çıktı. Almanya imalat sanayinin, Mart’ta art arda üçüncü defa daralarak son 21 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ABD’de de imalat sanayinde büyümenin ivme kaybettiğine işaret eden veri, küresel çapta panik etkisi yarattı Riskin arttığı dönemlerde rağbet gören (güvenli liman) ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri, 2018 başlarından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Diğer bir bakış açısı ile, Cuma günü 2007’den bu yana ilk defa 10 yıllık tahvili getirisinin 3 ay vadeli tahvillerin altına inmesi (uzunun kısanın altına gerilemesi), ABD ekonomisinin resesyona girdiği endişelerini tırmandırarak riskten kaçış eğilimini kamçıladı. Öte yandan, güvenli limanlara sığınma isteğinin arttığı Cuma günü, Japonya ve Alman 10 yıllık tahvil getirileri de 2016’dan bu yana ilk defa % 0 altına düştü

geriledi. Diğer bir bakış açısı ile, Cuma günü 2007’den bu yana ilk defa 10 yıllık tahvili getirisinin 3 ay vadeli tahvillerin altına inmesi (uzunun kısanın altına gerilemesi), ABD ekonomisinin resesyona girdiği endişelerini tırmandırarak riskten kaçış eğilimini kamçıladı. Öte yandan, güvenli limanlara sığınma isteğinin arttığı Cuma günü, Yurtdışında açıklanan büyümeye yönelik verilerin küresel endişeleri tırmandırdığı bir ortamda, içerde, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin hızlı bir şekilde gerilediğini gösteren haftalık para ve banka istatistikleri (son 2 haftada kabaca 5,6 milyar dolar ve bu eğilimde Botaş’ın yüksek miktarlı dış ödemeleri gösterildi) yurtiçi piyasalarda endişenin dozunun artırdı.

gösteren haftalık para ve banka istatistikleri (son 2 haftada kabaca 5,6 milyar dolar ve bu eğilimde Botaş’ın yüksek miktarlı dış ödemeleri gösterildi) yurtiçi piyasalarda endişenin dozunun artırdı. Yurtiçi yerleşiklerin haftalardır devam eden döviz alımlarına, azalan rezervlere paralel panik ile katılan yabancı yatırımcılar, teknik manada öne çıkardığımız 5,4850 seviyesinin geçilmesi ile USD/TL kurunda istenmeyen seviyelerin test edilmesine neden oldu

Hali hazırda, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemleri, Venezuela altınları konusu ve son olarak Golan tepelerinin yarattığı ABD ile ihtilaf, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri tekrar hatırlatarak, risk iştahını düştüğü bir ortamda, TL’nin haftayı en çok değer kaybeden para birimi olarak tamamlamasına neden oldu (bakınız grafik)

konusu ve son olarak yarattığı ABD ile ihtilaf, tekrar hatırlatarak, risk iştahını düştüğü bir ortamda, TL’nin haftayı en çok değer kaybeden para birimi olarak tamamlamasına neden oldu (bakınız grafik) Türk Lirasına yönelik risk barometresi olan 5 yıl vadeli CDS göstergeleri (tıpkı araba kaskosu gibi düşünülebilir, çok kaza yaparsak, sigorta bedeli yüksek olur) son bir haftada yaklaşık olarak 50 baz puan yükselişle 400 seviyesine yaklaştı (Şubat ayında 290’a kadar gerilemişti) (bakınız grafik)

(tıpkı araba kaskosu gibi düşünülebilir, çok kaza yaparsak, sigorta bedeli yüksek olur) (Şubat ayında 290’a kadar gerilemişti) (bakınız grafik) Cuma gününü 200 günlük hareketli ortalamaya gerileyerek 5,46 seviyelerinden güne başlayan USD/TL kuru , 5,4850 teknik bölgesinin aşılması ile beklediğimiz 5,5450 seviyesinin dakikalar içinde test ederken, küresel endişelere paralel artan risk-off modu (riskten kaçınma) ile kurun akşamüzeri 5,85 seviyesine kadar yükseldiğini not etmek gerekiyor

, 5,4850 teknik bölgesinin aşılması ile beklediğimiz 5,5450 seviyesinin dakikalar içinde test ederken, küresel endişelere paralel artan risk-off modu (riskten kaçınma) ile kurun akşamüzeri 5,85 seviyesine kadar yükseldiğini not etmek gerekiyor Bir tarafta döviz rezervlerinde yaşanan sert azalma, diğer tarafta USD/TL kurunda yaşanan sert yükseliş ardından, TCMB devreye girerek haftalık fonlamayı politika faizi olan %24’den yapmayacağını açıkladı. Bu doğrultuda, TCMB bugün fonlamayı faiz koridorunun üst bandı olan %25,50 veya Geç Likidite Penceresi olan %27’den yapacak. Faizin reel anlamada enflasyonun kabaca %20 olduğu bir ortamda reel olarak %6-7 üzerinde olması, TL’nin koruma kalkanını güçlendireceğini düşünüyoruz. Haliyle, TCMB’nin üstü örtülü de olsa faizleri yukarı itme isteği, ikincil piyasada (mevduat ve kredi faizlerinde) faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacaktır

Faizin reel anlamada enflasyonun kabaca %20 olduğu bir ortamda reel olarak %6-7 üzerinde olması, TL’nin koruma kalkanını güçlendireceğini düşünüyoruz. Haliyle, TCMB’nin Cuma günü yaşanan kur hareketi ardından, müşterilerine 5,90 USD/TRY kur hedefi ile Lira satmaları yönünde tavsiye veren JPMorgan’a manipülasyon yaptığı gerekçesiyle BDDK ve SPK’nın soruşturma açtığını görüyoruz

görüyoruz Biraz da yurtdışına bakarsak… Rusya ile ilgili ABD seçimlerine fesat karıştığı iddiaları ve Trump’ın adalete engel olduğuna dair iddialar sonuçsuz kaldı. Rusya kısmı ile ilgili kanıt bulunamaması, Mueller soruşturmasının bitmesi dolar açısından pozitif bir gerçekleşme

ABD borsalarının haftayı sert düşüşle tamamlaması ardından , yeni haftada Asya piyasalarında da satıcılı bir hava var

var Mali piyasaların gündeminde bugün içerde açıklanacak



Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi



Yabancı yatırımcının Türkiye riskini ölçen CDS priminde sert yükseliş dikkat çekiyor





Kaynak: Reuters





Cuma günü gelişmekte olan para birimlerinde günlük değişim



Dolar karşısında, Türk Lirası, Cuma günü en ağır hasar alan para birimi oldu



Kaynak: Bloomberg





TCMB rezervleri



TCMB’nin Perşembe günü açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri raporunda, yurtiçi yerleşik kişilerin 08/03 – 15/03 haftasında 4 milyar dolar aldıklarının anlaşılması; öte yandan TCMB’nin döviz rezervlerinin de son 2 haftada 5,6 milyar dolar azalması, yurtdışı kaynaklı olumsuz havanın da yardımı ile USD/TL kurunda oldukça sert bir hareket yaşanmasına neden oldu. Yurtiçi yerleşiklerin döviz alımları uzun bir süredir devam ederken, özellikle TCMB’nin döviz rezervlerindeki sert azalma, piyasalarda ister istemez panik havası yarattı. TCMB’nin net döviz rezervi, Temmuz 2006’dan bu yana en düşük seviyeye indi



