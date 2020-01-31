TL satmak için doğru zaman olmayabilir. Oynaklık 6,5 senenin dibinde

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün sonuçlanan yılın ilk olağan toplantısında, politika faizini %0,75 seviyesinde sabit tuttu. Faiz indirim beklentileri buharlaşırken, karar 2’ye karşı 7 oy ile alındı.
- Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız haftalarda açıklanan zayıf verilerle %70 seviyesine yükselen 25 baz puan faiz indirim ihtimali, güçlü istihdam raporu ardından sıcaklığını kaybetmişti. BoE kararı ardından Sterlin’in değer kazandığına şahit oluyoruz. İngiltere, bugün 23:00’da Avrupa Birliği’nden resmen ayrılacak.
- Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre, yurtiçi yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 24 Ocak ile biten haftada 0,8 milyar dolar azalarak 196,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Uzun bir aradan sonra DTH’larda azalış görsek de, yılın ilk dört haftasına ait veri, DTH’larda 2,7 milyar dolar artışa işaret ediyor.
- Öte yandan, yurtdışı yerleşiklerin TL ve TL cinsi varlıklarda pozisyonlanmasını gösteren Menkul Kıymet İstatistikleri raporu, 24 Ocak ile biten haftada hisse senedi ve tahvil piyasasından 0,2 milyar dolar çıkış olduğunu gösteriyor. Büyük resimde, yabancıların, TL varlıklara olan iştahsızlığının devam ettiğini, sene başına göre hisse ve tahvil piyasasından çıkışın 0,7 milyar dolar olduğunu; 2019 başına göre ise 3,5 milyar dolar olduğunu not etmek gerekiyor.
- Bu noktada biraz duralım. Yabancıların TL pozisyonlanmasının bu kadar zayıf olduğu bir ortamda (her geçen gün daha da azalıyor), TL’nin ise oynaklık oranının Mayıs 2013 seviyelerine gerilediği düşünülürse, TL satmak ve kurda keskin yükseliş beklemek çok da doğru bir var sayım olmayabilir (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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