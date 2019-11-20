TL rallisini kaçırdık mı? Yoksa yeni mi başlıyoruz?

- Türk mali piyasalarında uzun bir süredir devam eden ralliyi pek çok yatırımcının fırsata çeviremediğini kabul etmek gerekiyor.
- Hatırlanacağı üzere hafta başında kaleme aldığımız raporumuzda, TCMB’nin her hafta açıkladığı para ve banka istatistikleri raporuna göre yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin yatırımlarını dövizde tutmaya devam ettiklerini paylaşmıştık.
- Hayatta tek yalan söylemeyen matematiktir söyleminden hareketle, içerde, tabiri caizse faizin göğü deldiği son 1 yılda, TL yatırım yerine döviz yatırımı güvenli liman olarak gören Ayşe Teyzeler yılbaşına nazaran 23,3 milyar dolar aldılar.
- Sistemdeki toplam döviz mevduatları (bireysel ve kurumsal) yaklaşık 195 milyar dolar ile tüm zamanların zirve seviyesinde seyrediyor. Öte yandan, TCMB’nin yine her hafta düzenli bir şekilde açıkladığı menkul kıymet raporuna göre de, yurtdışı yerleşiklerin TL varlıklara yönelik ilgisi yok.
- Yine rakamların dili ile konuşursak, yılbaşına nazaran yabancı yatırımcıların TL varlıklardan 3,2 milyar dolar çıktıklarını görüyoruz.
- Şimdi biraz da müsaade edin piyasanın gözlüğünden bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi dün 107binli seviyelerde kapanış yaparak son 1,5 senenin zirvesine yükseldi. Gösterge 2 yıl vadeli tahvil faizi, Ağustos 2018’de %28; Mayıs 2019’da %26 seviyesini test etmesi ardından dün %12 sınırına geri çekildi.
- Türkiye’nin yabancı nezdinde risk algısını yansıtan 5 yıl vadeli CDS primleri de Ağustos 2018’de dayandığı 600 seviyesinden dün itibarı ile yarısına geriledi. USD/TRY kuru ise, yıla, 5,50’li seviyelerde başlaması ardından 5,70 seviyesinin altına gelmekte halen daha zorlanıyor.
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