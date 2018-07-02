TL'nin getirisi piyasaların tercihi oluyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Seçimlerin ilk turda sonuçlanması ardından ilave seçim belirsizliğinden kurtulan Türk mali piyasaları, bakan ve beraberinde bürokrat atamalarını bekliyor

Her ne kadar sosyal medyada son dönemlerde pek çok isim zikredilse de, özellikle ekonomi takımı ve bu takımın izleyeceği para politikası duruşu piyasaların önem sırasında ilk sırayı tutuyor

TL’nin sunmuş olduğu yüksek getiri, söz konusu bekleme döneminde piyasaların tercihi olmuş gibi görünüyor

Türk mali piyasaları, bu beklentiler ışığında yarın yılın son işlem gününün büyük bir bölümünde iyimser ve devamında ise dalgalı bir seyir izledi

Gerek ay gerekse de dönem sonu ve bu önemli günlerde görülen fixing işlemleri nedeniyle aşağıda 4,56 seviyesini test eden USD/TL kuru, günü 4,60 seviyesinin kıyısında tamamladı (bakınız grafik)

Yılın ikinci yarısı ise bugün resmen başladı. Zaman ne kadar da hızla ilerliyor

Her ayın ilk günlerinde olduğu üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yarın açıklayacağı enflasyon rakamları bekleniyor. Kur etkisinin yarattığı geçişkenliği nedeniyle Haziran ayında TÜFE enflasyonu için ortalama beklenti % 1,4 artış yönünde

Yurtdışına bakarsak, Cuma gününden sarkan diğer önemli bir başlık ise Trump’ın danışmanlarına ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmasını talep ettiği idi. Ticari korumacılık adımlarında başka bir boyuta işaret eden bu isteğin gerçekleşmesi, küresel mali piyasalar üzerinde sert bir baskı kurabilir

Öte yandan petrol fiyatlarında da ciddi bir dengesizlik yaşanıyor. ABD’nin İran’dan petrol alan dostumuz değildir yönünde çıkışı ardından sert bir şekilde yükselen Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, yine Trump’ın Suudi Arabistan’dan üretim artışı talebi ile dengelendi (bakınız grafik)

ABD dolarının küresel olarak güçlenme emareleri göstermesi ile altının ons fiyatı geri çekilmeye devam ediyor. Aylık grafiklerden baktığımızda, radar menziline 1,200 usd/ons seviyesi girmiş olabilir (bakınız grafik)

Makroekonomik cephede bugün dünya genelinde açıklanacak PMI rakamları takip edilebilir. ABD’de ise günün ikinci yarısında ISM verisi izlenecek



USD/TRY



Açıklanacak olan kabine beklenirken, USD/TL kuru kararsız bir seyir izliyor. Aşağıda 4,54 / 4,56 seviyeleri destek görevi üstlenirken, yukarda ise 4,63 / 4,4650 seviyesine dikkat edelim



Altın’da düşüş içi zemin arayışı devam ediyor





Aylık grafiklerden (biraz daha uzaktan bakınca) görülebileceği üzere, 2000’li yılların başından gelen yükseliş eğilimli trendin bu ay içerisinde test edilmesini bekliyoruz. Teknik grafik 1,200 usd/ons seviyelerinin diplerini işaret ederken, yukarda ise 1,360 seviyesi bulunuyor.

Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 72 – 82 dolar arasında sert bir dalgalanma kaydediyor.