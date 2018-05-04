TL'nin değer kaybı hız kesmiyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasaları maalesef olumsuz tarafta işlem görmeye dün de devam etti

maalesef işlem görmeye dün de devam etti Pazartesi günü Hükümetin ortaya koyduğu ve mali bünyeye sıkıntı yaratacağı beklenen teşvik ve destek paketinin yarattığı satış baskısına ilave olarak beklenmedik bir şekilde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den gelen not indirimi de tuz biber oldu

yarattığı satış baskısına ilave olarak beklenmedik bir şekilde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu de tuz biber oldu Devamında ise, hava olumsuzken, dün açıklanan moral bozucu enflasyon rakamları , TL ve TL cinsi yatırım araçlarının bir tur daha satış baskısına maruz kalmasına neden oldu

, TL ve TL cinsi yatırım araçlarının bir tur daha satış baskısına maruz kalmasına neden oldu Panik tarzına dönen işlemlerle birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarına tanıklık ettik. Hava olumsuz olunca, en ufak haber bile büyük çapta tahribat yaratabiliyor . Dün maalesef böyle bir günü geride bıraktık

birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarına tanıklık ettik. . Dün maalesef böyle bir günü geride bıraktık Döviz piyasasında likidite ve derinliğin kaybolması ile gün içinde USD/TL kuru 4,25 seviyesine dayandı. Gösterge tahvilin bileşik faizi % 15 seviyesine yükselerek son 9 senenin zirvesini test ederken, BIST100 endeksi son 5 ayın dibini gördü

ile gün içinde dayandı. zirvesini test ederken, BIST100 gördü Türk Lirası keşfedilmemiş sularda yüzüyor. Böyle ortamlarda tahminde bulunmak nafile bir çabadır zira fiyat hareketleri rasyonaliteden uzak hareket ederler. Paniklemeden sakin kalabilmek her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz

USD/TL kurunda hafta başı bir parça da olsa iyimserliği ihtimal tanımıştık. Lakin açıklanan teşvik ve destek paketi, S&P kararı ve beraberinde olumsuz enflasyon ile yeniden risklerin ön plana çıktığı bir zaman aralığından geçiyoruz

bir zaman aralığından geçiyoruz Bugünün en önemli makroekonomik verisi günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak resmi istihdam raporu olarak ön plana çıkıyor

olarak ön plana çıkıyor ABD Çalışma Bakanlığı tarafından TSİ15:30’da açıklanacak istihdam raporu, ABD ekonomisinin gidişatı hakkında önemli ip uçları veriyor. Manşet istihdam artışının +194bin olması beklenirken, işsizlik oranın ise % 4 olacağı tahmin ediliyor

tahmin ediliyor Manşet rakamdan ziyade, özellikle raporun alt kalemi olan ve enflasyon göstergesi olarak takip edilen saatlik ücretler artışı (aylık % 0,2) kanımca daha ön planda olacaktır

kanımca daha ön planda olacaktır Özellikle saatlik ücret artışının beklentileri aşması, yaklaşmakta olan enflasyonun süratlendiğini anlamını taşıyarak FED’in elini faiz artırımı konusunda daha çabuk tutacağı beklentisini destekleyebilir. Böyle bir gerçekleşme, doların elini daha da kuvvetlendirecektir

beklentisini destekleyebilir. Böyle bir gerçekleşme, Siyasi cephede ise sabah saatlerinde CHP’nin Cumhur Başkanı adayını resmen açıklamasını bekleniyor. Dün basına yansıyan haberlere göre bu ismin Muharrem İnceolma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor



TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları



Nisan ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlandı. Aylık bazda % 1,87 artan TÜFE, yıllık enflasyonu % 10,85 seviyesine taşıdı. Enflasyonun detaylarına indiğimizde gıda fiyatları düşmüş olmasına karşın diğer ana harcama gruplarında yüksek oranda fiyat artışları dikkat çekiyor. Giyim fiyatları mevsimsel nedenlerden ötürü aylık % 10,4 artarken, ulaştırma % 3,54, çeşitli mal ve hizmetler % 2,32 artış kaydetti. Çekirdek göstergelere baktığımız zaman TCMB’nin favori endeksi “C” tanımlı endeks aylık bazda % 2,63 artış kaydederken, yıllık rakam ise % 12,24 oldu.



TÜFE cephesinde, geçen senenin olumlu baz etkisinin bu ay ile bitmesi ile önümüzdeki aydan itibaren enflasyonun daha da yukarıya gitmesini bekliyoruz.



Üretici cephesine yansıyan enflasyon ise Nisan ayında % 2,6 artarken yıllık enflasyonu % 16,37'ye taşıdı.



Enflasyon görünümünün olumsuz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Veri, genel fiyatlama eğiliminin bozulduğunu gösteriyor. Özellikle, teşvik ve af gibi adımların bu eğilimi daha da bozma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Dün özellikle gösterge tahvilin % 15 bileşik seviyesine varması, Hazine’nin daha fazla borçlanmak zorunda kalacağı beklentisini yansıtıyor.



Kaynak: TÜİK





DPÖ Nisan ayı enflasyon rakamları



KKTC cephesinde de kuşkusuz enflasyonun tıpkı Türkiye’de olduğu üzere yukarı yöneldiğini görmüş olmak bizleri şaşırtmıyor. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre, Nisan ayında manşet enflasyon % 2,75 artarken, yıllık enflasyon ise % 13,10 olarak gerçekleşti.



Detaylara indiğimizde, bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubu % 13,35 artış kaydederken; alkollü içecekler ve tütün grubu % 7,21 ; ulaştırma ise % 4,64 artış kaydetti.



Kaynak: DPÖ





Finans kesimi dışındaki şirketlerin döviz borçları yükselmeye devam ediyor



TCMB verilerine göre, finans kesimi dışında şirketlerin döviz borçları 223 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı. Türk Lirası’nın her % 1 yükselişi, bilançolara 2,2 milyar TL ilave yük getirdiğini not düşelim.