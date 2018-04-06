TL korumasız kaldıkça döviz yükseliyor

USD/TL kuru dün sabah saatlerinde 3,9975 seviyesinden güne başlayarak dolu dizgin kuzeye giderek gece geç saatlerde 4,06 seviyesini test etti

Türk Mali piyasalarında dalga boyu artmaya başladı. Kur “ keşfedilmemiş sularda – uncharted territories ” yüzüyor

artmaya başladı. Kur “ ” yüzüyor Dün piyasaların emniyet kemeri olarak gördüğü Mehmet Şimşek’in istifa spekülasyonları bir tarafta, faiz ile ilgili son günlerde nükseden tartışmalar diğer tarafta satıcılı seyrin ana sebebi oldu

bir tarafta, diğer tarafta satıcılı seyrin ana sebebi oldu Dışarda ticaret savaşlarının yarattığı sıkıntılı süreç, içerde ise ekonomik büyüklüğün % 6’sına yükselen yüksek cari açık , yapışkan yüksek enflasyon , devamlı artan piyasa faizleri , düşmeyen işsizlik oranı, bozulan bütçe dinamikleri , yüksek büyümenin yan etkileri olarak ön plana çıkarak TL’nin korumasız kalmasına neden oluyor

yarattığı sıkıntılı süreç, içerde ise ekonomik büyüklüğün % 6’sına yükselen yüksek , yapışkan yüksek , devamlı artan piyasa , düşmeyen oranı, bozulan , yan etkileri olarak ön plana çıkarak kalmasına neden oluyor USD/TL kuru dün sabah saatlerinde 3,9975 seviyesinden güne başlayarak dolu dizgin kuzeye giderek gece geç saatlerde 4,06 seviyesini test etti

kuru dün sabah saatlerinde 3,9975 seviyesinden güne başlayarak seviyesini test etti Teknik anlamda 4,0130 seviyesinin üzerinde ilk gecelik kapanış yapmasına paralel 4,08 seviyesi kartlar arasına girdi (uzunca bir süredir bu beklentiden söz ediyorduk) (bakınız grafik)

kartlar arasına girdi (uzunca bir süredir bu beklentiden söz ediyorduk) (bakınız grafik) Tahvil cephesinde ise 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin bileşik faizi negatif havanın gölgesinde sırası ile korkutucu bir şekilde 40 ve 30 baz puan yükselerek % 13,15 ve % 14,40 seviyelerini test etti

ise 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin bileşik faizi negatif havanın gölgesinde sırası ile % 13,15 ve % 14,40 seviyelerini test etti BIST100 cephesinde ise bankacılık hisselerinin önderliğinde günü artıda tamamlamayı başardı. Halk Bankası hisseleri dün gün içinde % 14 civarında değer kazandı (nedeni henüz tam olarak anlaşılamadı)

cephesinde ise bankacılık hisselerinin önderliğinde günü artıda tamamlamayı başardı. (nedeni henüz tam olarak anlaşılamadı) TCMB’nin her hafta açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri raporu yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları hakkında önemli ipuçları veriyor. 30 Mart ile biten haftada, y urtiçi yerleşikler 2,2 milyar dolar satarken; son 5 haftada satış miktarı 5,7 milyar dolar oldu (detaylar grafikte)

raporu yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları hakkında önemli ipuçları veriyor. 30 Mart ile biten haftada, y (detaylar grafikte) Her ne kadar ABD borsaları geceyi artıda tamamlasa da, sabah saatlerinde vadeli işlemler ve Asya borsalarında satıcılı hava hakim. Başkan Trump, Çin’e ilave 100 milyar dolarlık bir tarife artışı önerisinde bulunması, ticaret savaşlarında korkuyu bir tık daha yukarı taşıdı

önerisinde bulunması, ticaret savaşlarında korkuyu bir tık daha yukarı taşıdı Çin’in özellikle teknolojiyi kopyalaması , ucuz işçi çalıştırması ve ticaretin rekabetine saygı duymamasından yola çıkan ABD, fikri mülkiyet haklarına sığınarak Çin’e uyguladığı tarifelere, Çin cephesinden de aynen karşılık gelmesi, dahası ABD tahvillerinin en büyük alıcılarında biri olan Çin’in dişe diş karşı tavrı, piyasalarda geniş çaplı yankı henüz bulmasa da, korkunun her geçen gün arttığını görüyoruz. Çin’in kalabalık nüfusu nedeniyle teknolojiyi kopyalamaktan vaz geçmek istememesi, pastanın her geçen gün küçülmesi, ABD’nin Çin’e karşı verdiği 350 milyar dolarlık ticaret açığı , berberinde daha pek çok tartışmayı kaldırabileceğini düşünüyoruz

özellikle , ucuz işçi çalıştırması ve ticaretin rekabetine saygı duymamasından yola çıkan ABD, Çin’e uyguladığı tarifelere, Çin cephesinden de aynen karşılık gelmesi, dahası ABD tahvillerinin en büyük alıcılarında biri olan Çin’in dişe diş karşı tavrı, piyasalarda geniş çaplı yankı henüz bulmasa da, korkunun her geçen gün arttığını görüyoruz. Çin’in kalabalık nüfusu nedeniyle teknolojiyi kopyalamaktan vaz geçmek istememesi, pastanın her geçen gün küçülmesi, , berberinde daha pek çok tartışmayı kaldırabileceğini düşünüyoruz Yeni günde, her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD’de 15:30’da açıklanacak Mart ayı resmi istihdam raporu piyasalar tarafında yakından takip edilecektir. Manşet veriden ziyade, piyasaların odağında ortalama saatlik ücret artışı bulunuyor (aylık artış tahmini % 0,3)

piyasalar tarafında yakından takip edilecektir. Manşet veriden ziyade, piyasaların odağında ortalama bulunuyor (aylık artış tahmini % 0,3) Beklentilerin üzerinde gelecek olası ücret artışı, enflasyon sinyali olarak okunarak FED’in faiz artırımında bu yıl toplamda 4 kez artırımı destekleyecek ve doların elini daha da kuvvetlendireceğini düşünüyoruz

düşünüyoruz Bu bağlamda, EUR/USD paritesine dikkat etmek fayda var . Daha önce “mim” koyduğumuz 1,2165 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ciddi bir dolar yönünde değerlenme görebileceğimizi öngörüyoruz

. Daha önce “mim” koyduğumuz 1,2165 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ciddi bir dolar yönünde değerlenme görebileceğimizi öngörüyoruz Türk Lirası’nın bir miktar da olsa “korumasız” kalmasına paralel kur cephesinde yukarı yönlü beklentilerin halen ağır bastığına şahit oluyoruz. Elbette bir miktar sürü psikolojisi, bir miktar da toz bulutu hakim . Teknik göstergeler ise halen daha yukarı yönlü trendin devam ettiğini işaret ediyor

. Teknik göstergeler ise halen daha yukarı yönlü trendin devam ettiğini işaret ediyor Kurun muhakkak ki bir seviyede denge bulacağına inansak da, söz konusu seviye birçok açıdan ekonomi üzerinde hasar bırakabilir



TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı



Her hafta Perşembe günü açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri raporu yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları hakkında önemli ipuçları veriyor. 30 Mart ile biten haftada, yurtiçi yerleşikler 2,2 milyar dolar satarken; son 5 haftada satış miktarı 5,7 milyar dolar oldu. Yurtiçi yerleşiklerin döviz tarafında satıcı olmaları önemli bir gelişme. Kurun ise daha da yukarı gitmesi başka bir gelişme!

USD/TL



USD/TL cephesinde yükseliş devam ediyor. 3,85 seviyesinin geçilmesi ile takip ettiğimiz seviyeler sırası ile 3,98 ; 3,94 ; 4,01 idi. Özellikle, 4,01’in üzerinde ilk defa akşam gecelik kapanış yapan USD/TL kurunun gece geç saatlerde 4,06 seviyesine kadar yükseldiği görülüyor. Teknik alamda, yükselişin devam etmesi durumunda, bir sonraki seviyenin 4,08 olacağını düşünüyoruz. 4,08 seviyesi, 3,3885 den başlayan (1) , 3,9802 ile zirve yapan (2) ve akabinde Ocak ayında 3,7161 ile dip yapan sürecin en öneli düzeltme seviyesi olarak ön plana çıkıyor.

EUR/USD paritesinde tehlikeli sulara giriyoruz



Haftalık grafiklerde, 1,2230 seviyesi ön plana çıkıyor. Bu akşam hafta kapanışı olacağından, paritenin kapanış seviyesi önümüzdeki haftanın gidişatını tayin edecektir