TL'de toparlanma piyasaları da rahatlattı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün Türk mali piyasalarında son günlerde alıştığımız “hep yukarı” hareketini bir kademe daha yukarı taşıdı

Sabah sabah USD/TL kurunun 4,32 seviyelerinde parabolik bir görüntü çizerek 4,37 seviyesine varması ardından önce TCMB’den adımlar geldi sonra da Cumhurbaşkanı başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi

kurunun 4,32 seviyelerinde çizerek 4,37 seviyesine varması ardından önce sonra da (EKK) toplantısı gerçekleştirildi Atılan adımların sonucu olarak yüksek tansiyon duruldu ve USD/TL kuru 4,25’li seviyelere kadar günün son işlem saatlerinde geriledi

seviyelere kadar günün son işlem saatlerinde geriledi Haliyle, TL’de dün yaşanan toparlanma veya biraz da olsa normalleşme , hisse senedi piyasalarına ve özellikle bankacılık sektörü hisselerine nefes aldırırken, tahvil piyasaları da uzun bir süre ardından bir miktar kayıplarının telafi etti

, piyasalarına ve özellikle bankacılık sektörü hisselerine nefes aldırırken, da uzun bir süre ardından bir miktar kayıplarının telafi etti Lakin, piyasalar TCMB’den güçlü bir faiz tepkisi bekliyor ve bunu görmemeleri durumunda TL’ye yönelik yeni bir spekülatif atak girişiminde bulunabileceklerini göz ardı etmiyoruz . Bu nedenle TL’deki volatilitenin kısa vadede korunacağı kanaatindeyiz

. Bu nedenle TL’deki volatilitenin kısa vadede korunacağı kanaatindeyiz EKK sonuç bildirgesini dikkatli okuduğumuzda “faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır” ifadesini gerekirse güçlü bir faiz tepkisi verilir şeklinde yorumluyoruz

bildirgesini dikkatli okuduğumuzda “faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır” ifadesini şeklinde yorumluyoruz Bu nedenle (aşağıdaki grafikle birlikte değerlendirin) USD/TL kurunda yukarı yönlü hareket potansiyelinin kademeli olarak azaldığını tahmin ediyoruz . Her ne kadar kısa vadede volatilite devam edecek olmasına imkan tanısak da, yavaş yavaş topun oyun alanın diğer tarafında geçeceğini düşünüyoruz

. Her ne kadar kısa vadede volatilite devam edecek olmasına imkan tanısak da, yavaş yavaş topun oyun alanın diğer tarafında geçeceğini düşünüyoruz Yıl sonu için uçuk kaçık kur tahminleri yerine, realiteden kopan Türk Mali piyasalarının, TCMB’nin evvel emir dizginleri ele geçirtmesi ile normalleşmeye başlayacağını düşünüyoruz

başlayacağını düşünüyoruz Bugüne döndüğümüzde ise, sabah saatlerinde İngiltere’de açıklanacak faiz toplantısı gündemin birinci maddesi olarak takip edilebilir. Günün ikinci yarısında ise ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyonu ve sanayi üretimi açıklanacak

gündemin birinci maddesi olarak takip edilebilir. Günün ikinci yarısında ise ve sanayi üretimi açıklanacak Her Perşembe olduğu üzere, Türkiye cephesinde ise TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri yurtiçi yerleşiklerin davranışı hakkında (DTH) ip uçları verecektir



TCMB Ağırlıklı Fonlama Maliyeti ve Türk Lirası Oynaklık oranı (volatilite)



TCMB’nin aspirin tedavisini bırakıp antibiyotik tedavisine başladığı dönemler, Türk Lirası oynaklık oranının 20’li seviyelere vardığı/aştığı dönemler olarak ön plana çıkıyor. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, Türk Lirası oynaklık oranı dün 16 seviyesini aşarak TCMB’nin tahammül sınırlarını zorlanmaya başladı. TCMB’nin son günlerde atmış olduğu adımları, faiz artırımı öncesindeki aspirin tedavisi olarak görmek gerekiyor. Son PPK toplantısında atılan 75 baz puanlık faiz artırımı, akabinde Rezerv Opsiyon Mekanizmasının kat sayılarının değiştirilmesi ile piyasaya verilecek 2,2 milyar dolar, swap ihale miktarı ve devamında TL uzlaşmalı döviz satım ihale miktarının artırılması (likidite önlemleri) topyekun beklentimiz dahilinde idi.



Dün TCMB’nin atmış olduğu adımlar ardından Beştepe’de düzenlenen EKK toplantısı ile USD/TL kurunun parabolik bir hal alan görüntüsü çok şükür durdu. USD/TL kuru sabah saatlerinde 4,37 seviyesini aşması ardından alınan tedbirler ve EKK toplantısında beklenen somut adımlar ile 4,25’li seviyelere kadar geriledi. Aslında, TL üzerinde spekülatif bir atak olduğunu, yetkililerin TL’nin sahipsiz olmadığı algısını yaratması ile birlikte kurun hızla gerileyebildiğini görüyoruz. Elbette, dün yapılan EKK ardından kapalı kapılar ardında bir takım değerlendirmeler ve yol haritalarının belirlendiğine kesin gözüyle bakıyoruz. Bozulan enflasyon görünümü, TL’nin gelişmekte olan ülkelere yönelik algının da bozulduğu bir ortamda en çok satılan para birimlerinin başında yer almasından hareketle, volatilitenin daha da artması durumunda, TCMB’nin devreye girmekten imtina etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu görüşlerimizin ışığında, her ne kadar kısa vadede volatilitenin yüksek seyretmesine imkan tanısak da, TL’de yaşanacak olası değer kayıplarının kademeli olarak döviz satıp TL alma yönünde kollanması için fırsat yaratacağını düşünüyoruz.



Aşağıdaki grafiğin üst kısmında, Türk Lirası’nın oynaklığı, alt kısmında ise TL’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizini görebilirsiniz. Üst grafikte oynaklığın sarı çizgiye çıkması / aşması, diğer bir deyişle kura atak gelmesi derinliğin kaybolması, TCMB’nin sert tepkisi ile karşılık buluyor. Mavi çizgisi ile oynaklığı düştüğü ve kurun sakinlediği dönemler olarak okunabilir.



Basit bir anlatımla, sarı döviz satış, mavi döviz alış olarak uzun bir süredir indikatör görevi üstleniyor.