TL dar bantta salınıyor. Petrol geri dönüyor. Gözler İngiltere Merkez Bankasında

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel piyasaların gündeminde önemli bir değişiklik yok. Gözler endişeli bir şekilde Çin’den gelecek haberleri takip ediyor. Koronavirüse ilişkin haberler şu aşamada virüsünü ivme kazandığı yönünde olsa da, bu sabah piyasalarda yara sarma isteğinin hakim olduğunu görüyoruz.
- Sokağa çıkmaktan korkan halk, iç talebe darbe vururken, Çin’den gelecek her türlü ithal ürüne karşı farkındalığın artması da, dış talep anlamında sıkıntı yaratıyor. Konuştuğumuz ülke dünyanın en büyük ikinci ekonomisi.
- Çin’de ekonomik aktivitenin sekteye uğrayacağı ve beraberinde küresel büyümenin de yavaşlayacağı endişesi ile Brent cinsi petrolün varil fiyatı son 13 günde %20’ye yakın düştü.
- Hatırlanacağı üzere, İran gerginliği ile artan jeopolitik risklerin gölgesinde, yılın ilk gülerinde 72 dolar seviyesine kadar yükselen petrol, USD/TRY kurunun da 5,99 seviyesine kadar satılmasına neden olmuştu.
- Madalyonun diğer tarafında ise, taşımacılık sektörünün zarar göreceği beklentisi ile sert satılan petrole paralel, net enerji ithalatçısı olan Türkiye olumlu ayrıştı. USD/TRY kuru günlerdir 5,94 seviyesinin etrafında dar bir bantta salınırken, gelişmekte olan ülke para birimleri özellikle de enerji ihracatı yapanlar satış baskısına karşı koyamadı.
- Geriye dönük hafızalarımızı tazelediğimde, SARS virüsünün ilk olarak 2002 sonlarında Çin'in güneyinde görüldüğü ve 2003’ün ilk çeyreğinde endişelerin zirve yaptığını görüyoruz. 24’den fazla ülkeye bulaşan SARS, 800 kişinin ölümüne neden oldu. Akabinde, virüse karşı gerekli tıbbi önlemler alındı. Bizler işin tıbbi boyutundan ziyade, piyasa yansımalarına bakacağız: Petrolün varil fiyatı söz konusu dönemde %30 değer kaybederken, Şangay borsası ve altın daha karmaşık bir seyir izlemişti.
- Bu sabah itibarı ile, konavirüse yönelik önlemler dünya genelinde artarken, olumsuz haber akışının ise bir nebze de olsun hız kesmesi, piyasalarda yaraların sarılmasına neden oluyor: Petrol toparlanmaya başlarken, riskli varlıklara yönelik bir miktar da olsun tepki alımları görülüyor. Petrolün yönünü yukarıya çevirmesi, son günlerde olumlu ayrışan TL açısından iyi bir haber değil (bakınız grafik).
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