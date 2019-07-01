TL açısından kısa bir süre daha pozitifiz

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Uzun bir süredir merakla beklediğimiz G20 zirvesi sonuçlandı. Küresel piyasalar açısından merakla beklenen Trump ve Xi Jingpin görüşmesinden anlamlı bir sonuç çıkmasa da, liderlerin görüşme kapısının açık tutmaya gayreti ve karşılıklı ek yaptırımlardan imtina ettiklerini açıklamaları olumlu karşılandı. Daha basit bir yaklaşımla ticaret savaşlarına mola verileceği haberi bile moralleri artırdı
- Bizim açımızdan ise gözler Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye çevrildi. İtiraf etmeliyim ki G20 zirvesine yönelik olumlu beklentimiz olmasına rağmen gelen açıklamalar bizleri de şaşırttı. Görüşme ardından Beyaz Saray’dan gelen açıklama, iki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye’de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığını belirtti. “Görüşmede Başkan Trump, Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye’yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti” ifadelerine yer verildi
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise BBC Türkçe haber servisinin geçtiği habere göre, (ABD’nin Türkiye’ye bir yaptırım uygulamasıkonusunda) “Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” dedi
- Bizim baz senaryomuzda, İki liderin yüz yüze görüşmesinde, Trump’ın Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a S-400 alımı konusunda yaptırım kartının detaylarını hatırlatacağı ve pragmatik bir kişiliği sahip Sn. Cumhurbaşkanı’nın füze alımını tekrar düşüneceğini tahmin ediyorduk. Görüşme ardından ana senaryomuzu değiştiriyoruz: S-400’lerin artık Türkiye’ye geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz
- Gerek Pentagon gerekse de Temsilciler Meclisi’nin F-35 ile S-400’lerin bir araya gelmemesi gerektiği konusunda çizgilerini değiştirmediğini de düşünüyoruz. Bu minvalde, CAATSA kartının halen daha masada olduğunun ancak 12 maddeden oluşan yaptırımların düşük dozda devreye alınacağını öngörüyoruz
- Kuvvetle muhtemel Temmuz ayı boyunca S-400 füzelerinin teslimat süreci bizlerin gündemini bir müddet daha meşgul edecektir. Bu nedenle, füzelerin sisteme bağlanmasına varan süreye kadar son bahar veya Eylül başına kadar TL açısında felaket senaryosu çizmeye gerek görmüyoruz. Füzelerin gelmesi, kurulması ardından bu sefer ABD, Nato ve AB’nin tam saha prese başlayacağını ve yeni bir sürecin başlayacağını düşünüyoruz.
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